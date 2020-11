Peglalo se cijele korone: Sevka, Indira, Šuput i Pišek prepustile se čarima botoksa i hijalurona

Estetski kirurzi kažu da nitko od navedenih dama nije odustao od botoksa i hijaluronskih filera. Inače, cijena tih tzv. neinvazivnih tretmana je oko 2500 kuna. Potrebno ih je ponavljati svakih šest mjeseci do godine dana

<p>I u doba pandemije korona krize domaće zvijezde nisu odustale od estetskih zahvata. Iako su početak proljetnog lockdowna dočekale 'nespremne', čim su se pootvarale estetske poliklinike, pohitale su na zahvate uljepšavanja. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>O tome svjedoče fotografije domaćih celebova s početka godine i najnovije koje smo usporedili i dali estetskim kirurzima na stručnu procjenu. Kirurzi nam kažu da su naše dame jednako popeglane, odnosno neke više, neke manje. Nastavile su ići po “dozu ljepote” unatoč krizi koja je i njih pogodila jer nemaju nastupa, a time ni, i više nego solidnih, zarada. No nasreću po njih, tu su reklame koje snimaju i suradnje u koje se upuštaju pa smo prije nekoliko dana imali priliku vidjeti Maju Šuput koja je u zagrebačkom klubu svečano otvorila WC, a Seve i<strong> Nina Badrić</strong> reklamiraju kolagen na svojim društvenim mrežama.</p><p>Upravo su društvene mreže njihovo glasilo otkako nema evenata pa se na Instagramu i Facebooku, pored estetskih zahvata kojima se redovito osvježavaju, 'peglaju' do neprepoznatljivosti. No vratimo se na estetske zahvate. Ugledni estetski kirurzi, koji su zamolili za anonimnost jer zvijezde se ljute kad se otkriju zahvati koje su radile i koje kriju kao zmija noge, kažu nam da nitko od navedenih dama nije odustao od botoksa i hijaluronskih filera. Inače, cijena tih tzv. neinvazivnih tretmana je oko 2500 kuna. Potrebno ih je ponavljati svakih šest mjeseci do godine dana kako bi se održao svjež izgled. Najviše se od domaćih zvijezda, kaže nam prvi kirurg, promijenila pjevačica <strong>Indira Levak </strong>(47).</p><p>- Po meni, Indira je definitivno pretjerala. S jedne strane ne vidi joj se toliko podbradak kao ranije, koža je zategnutija, ali obrve i jagodice su prenaglašene pa sve to skupa neprirodno izgleda – kaže nam jedan estetski kirurg. Drugi estetski kirurg jedva je prepoznao simpatičnu pjevačicu koja se proslavila u Coloniji na novijoj fotografiji.</p><p>- Čelo je popeglano botoksom definitivno. Na staroj slici izgleda dosta starije, nemoguće je dobiti ovako osvježen izgled bez bora na vratu niti faceliftingom. Na novoj fotografiji, uz botoks, ima i photoshopa, kaže nam o Indiri estetski kirurg.</p><p>Inače, botoks je otrov koji izlučuje bakterija te koji paralizira mišiće i automatski briše bore. Najčešće se koristi za peglanje istih na čelu. Hijaluronsku kiselinu imamo u tijelu, a ona na sebe veže vodu pa tretirano područje 'bubri' i peglaju se bore. Najčešće se koristi za povećanje usana, brisanje nazolabijalnih bora, odnosno bora smijalica, naglašavanje jagodica... No vratimo se na estetske zahvate koje su naše dame radile posljednjih mjeseci.</p><p>Za<strong> Maju Šuput Tatarinov </strong>(41) estetski kirurg kaže da se definitivno osvježila iako je kod nje teško reći o čemu se točno radi jer na fotografijama na društvenim mrežama koristi dosta photoshopa.</p><p>- Osvježila je izgled lica, naglašeni su kutovi donje čeljusti, lice joj je mršavije, no sigurno ima i photoshopa - kaže jedan estetski kirurg. Maja je inače davno povećala grudi jer nije bila zadovoljna njihovom veličinom.</p><p>Stručnjacima za ljepotu voditeljica <strong>Nikolina Ristović ex Pišek </strong>(44) izgleda najbolje, iako joj se na staroj fotografiji vidi ožiljak na nosu od korekcije istog nekoliko puta. Osim korekcije nosa, Pišek je povećavala i grudi, a svojedobno je navodno htjela izvaditi masno tkivo ispod guze, no kirurg ju je odbio</p><p>- Pišek se super drži s obzirom na godine. A očito je da ide i na botoks i na filere. Iako super izgleda, vrlo decentno, nije pretjerala, svaka joj čast - kaže jedan estetski kirurg. </p><p>Pjevačica <strong>Severina Kojić</strong> (48) izgleda kao curica na novijoj fotografiji pa se očito, smatraju doktori, i ona išla pofriškati.</p><p>- Na staroj je fotografiji previše umjetna. Na novoj fotografiji je prava ljepotica. Ne bih joj dao toliko godina. Čelo joj je bez ijedne bore, sigurno koristi botoks, ali i hijaluronske filere - kaže nam estetski kirurg.</p><p>Što se tiče starlete <strong>Soraje Vučelić</strong> (33) estetski kirurg je uvjeren da je povećavala grudi unazad nekoliko mjeseci.</p><p>- Riječ je o velikim implantatima. Barem 500-600 mililitara. Za povećati grudi za jedan broj potrebno je oko 200 mililitara – objašnjava nam kirurg. Cajka <strong>Jelena Karleuša</strong> (42) s početka karijere i danas je neprepoznatljiva. Ona pak redovito posjećuje Tursku gdje ima omiljenog estetskog kirurga koji je pomlađuje Botoksom i filerima.</p><p> </p>