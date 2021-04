Samoprozvani nogometni menadžer Igor Kojić (33) snimljen je tijekom jutra u šetnji centrom Zagreba. Istog dana, njegova još uvijek aktualna supruga Severina Kojić (48) objavila je na svojim društvenim mrežama staru fotografiju s Maldiva pored koje je podsjetila kako u srijedu, slavi 49. rođendan.

- Ja ne odustajem i nijedna godina mi nije uzela nadu i vjeru u dobro, mada su se neke, priznajem, svojski trudile – napisala je pjevačica.

Čini se kako Seve i Igor 'peglaju' narušene bračne odnose uoči presude oko skrbništva nad djetetom kojeg pjevačica ima s Milanom Popovićem. Kako doznajemo sa splitskog Županijskog suda, presuda o Severininoj žalbi prema kojoj dijete živi s ocem Milanom Popovićem očekuje se do kraja svibnja. Seve se žalila na presudu Općinskog građanskog suda u Zagrebu donesenu u listopadu 2019. prema kojoj sin živi s ocem, te prema kojoj se otac samostalno brine o zdravlju i obrazovanju djeteta.

Sa Županijskog suda nam kažu kako predmet još nije riješen zbog vještačenja koja su u tijeku. Nadalje, kako doznajemo, Severina je pokušala poništiti prebivalište djeteta, ali je taj zahtjev odbijen od strane srpskog MUP-a, s obrazloženjem da svaki srpski državljanin ima pravo da u svojoj zemlji ima prebivalište, bez obzira na to čije drugo državljanstvo ima. Severina je pred srpskim sudom navela kako dijete ima prijavljeno prebivalište u Srbiji.

Njoj se to ne dopada premda je sve do prošle godine u ovo vrijeme često posjećivala svojtu u Beogradu. Čak je sa Igorovim roditeljima, Oljom i Kebom Kojić, prve dana karantene provodila u njihovoj obiteljskoj kući. Tada je navodno došlo do razmirica pa je pjevačica bez supruga otišla za Zagreb. Otada ih rijetko tko viđa zajedno.