Glumica Kaley Cuoco (35), najpoznatija po ulozi Penny u 'Teoriji velikog praska', počela je izlaziti s jahačem Karlom Cookom (30) 2016. godine, a zaručili su se 2017. godine.

Kaley i Karl rekli su sudbonosno 'da' izrekli u lipnju 2018. u ergeli u blizini San Diega u Kaliforniji. Cuoco je prije Karla bila braku s Ryanom Sweetingom samo 21 mjesec, te je tada izjavila kako je mislila da se više nikada neće udati.

- Bivši mi je uništio riječ brak. Prvi put sam se udala za nekoga tko se potpuno promijenio. Osoba s kojom sam završila nije osoba koju sam upoznala. Ipak, znala sam da samo moram biti strpljiva... Morala sam proći kroz mnoge stvari, ali to me dovelo do Karla - izjavila je Cuoco nakon razvoda.

Međutim, čini se kako ni Cook nije 'onaj pravi' za atraktivnu glumicu. U zajedničkoj izjavi za Page Six par je objavio da se rastaju nakon tri godine braka.

- Usprkos dubokoj ljubavi i međusobnom poštovanju, shvatili smo da su nas trenutni putevi odveli u suprotnim smjerovima. S obzirom da smo oboje javno podijelili velik dio svog putovanja, iako bi radije taj aspekt svog osobnog života zadržali privatnim, odlučili smo zajedno objaviti našu istinu. Nema ljutnje ili neprijateljstva, naprotiv - istaknuli su bivši supružnici.

- Ovu smo odluku donijeli zajedno, s ogromnim poštovanjem i obzirom i tražimo da učinite isto to te prihvatite da nećemo dijeliti nikakve dodatne detalje niti dalje komentirati - zaključili su.