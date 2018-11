Penny iz Teorije velikog praska jaše, a Eastwood piše pjesme

Taylor Lautner

Taylor Lautner (26), mladi glumac koji se proslavio ulogom Jacka Blacka u filmu 'Sumrak' sa samo šest godina upisao je satove karatea i odmah se dalo naslutiti da ima veliki talent za taj sport. Nakon godinu dana krenuo je na natjecanja, a crni pojas imao je već s osam godina. Proglašen je najboljim na svijetu u dobi od samo 11 godina.

Nick Offerman

Nick Offerman (48) najpoznatiji po ulozi Rona Swansona u seriji ‘Park and Recreation’ svoj hobi pretvorio je u posao. Osim glume, Nick je i stolar, a pokrenuo je i uspješnu liniju proizvoda vezanu za obradu drveta.

Na svojoj stranici 'Offerman Woodshop' osim stolarskih usluga, nudi i niz proizvoda među kojima su stalak za olovke, češljevi za brkove, pregače, držač alata...

Johnny Depp

Johnny Depp (55) gitaru svira od 12. godine i prije nego je počeo glumiti bio je roker. Svirao je glazbenicima poput Aerosmitha , The Poguesa i Marilyna Mansona , a s basistom Red Hot Chili Peppersa , Fleaom , te gitaristom Sex Pistolsa , Steveom Jonesom , i pjevačem Butthole Surfersa, bio je član benda P.

Kaley Cuoco

Zvijezda serije 'Teorija velikog praska', Kaley Cuoco (32) slobodno vrijeme provodi na hipodromu gdje redovito odlazi na jahanje. Kaley tu i tamo nastupa na turnirima, a u svojoj štali ima nekoliko konja.

Hugh Laurie

Britanski glazbenik i glumac Hugh Laurie (59), svjetski poznat kao čangrizavi i cinični televizijski liječnik nema samo izuzetnu glumačku karijeru, nego je poznat i kao odličan glazbenik. Samouki klavijaturist koji taj instrument svira od djetinjstva, 2011. godine objavio je uspješan prvijenac 'Let Them Talk'. Album je osvojio najviša mjesta svjetskih blues ljestvica, a glazbene kritičare i javnost oduševio je svojim neworleanskim bluesom.

Anthony Hopkins

Prije više od 50 godina Sir Anthony Hopkins (80) skladao je valcer 'And The Waltz Goes On', ali čuo je kako zvuči tek 2011. kada ga je izveo, Andre Rieu (69), ugledni violinist i dirigent te osnivač popularnog orkestra koji svira valcere Johanna Straussa . Glumac je sam odabrao Andrea da upravo on izvede njegovu skladbu.

Michael Jackson

Pokojni kralj popa Michael Jackson bio je nadareni ilustrator, a glavni motivi njegovih crteža bile su fotelje i stolice s ljudskim licima.

Bruce Willis

Akcijski junak Bruce Willis (63) iza sebe ima dva albuma i jednu kompilaciju, a gostovao je i na albumima drugih glazbenika. Mnogi su zaboravili da je 1987. glumac snimio R'n'B album 'The Return of Bruno' , a dvije godine kasnije i 'If It Don't Kill You, It Just Makes You Stronger' .

Clint Eastwood

Glumac Clint Eastwood (88) poznat po ulogama opasnih 'frajera' pisao je ljubavne pjesme, ali i glazbenu temu svog filma 'Mostovi okruga Madison'.