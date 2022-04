Ajd' na kavu, ja nam pristavila! Prvi vertikalni balkanski serijal na YouTube kanalu 24sata...

Odnosi u balkanskoj obitelji tema su prvog vertikalnog serijala 24sata Oriđiđi produkcije, a Sead Hrustanović utjelovljuje sve njezine aktere- mamu, tatu, sestru, brata, pa čak i susjede koje su, također, dio svake 'dobre' balkanske obitelji. To je prvi vertikalni serijal na našem kanalu čiji je autor poznati YouTuber, TikToker i influencer bosanskih korijena, Sead Hrustanović, poznat pod imenom Seadhr, a u prvoj epizodi upoznajemo tri lika kroz situaciju naziva Starije dijete vs. mlađe dijete.

Starija djeca vjerojatno će razumijeti što znači situacija 'starije dijete vs. mlađe dijete'. Očevi balkanskih obitelji, koliko ste puta kosu oprali regeneratorom? Sigurno vam je mama davala najviše zadataka jer ste 'najmlađi u obitelji', a sto posto imate susjedu, odnosno mahalušu koja je kao nadzorna kamera... Prisjetite se još mnogih sličnih situacija i zajedno s nama nasmijte se Mujesiri, Hazimu, Senadi, Amiru, te susjedama Fikreti i Mulekelefeleketi.

- Mamaa! Amar mi je rekao da ste vi mene našli u smeću! - požalio se sin Amir.

- Sad ću ja njemu Fikretu zvat'! On će tebi tako...- Mujesira odmah uzima telefon i dalje zanemarujući Senadina pitanja.

Seadhr za društvene mreže snima od kraja 2020. godine, a inspiraciju pronalazi upravo u svakodnevnim odnosima u obitelji, susjedstvu i dijaspori.

- Najviše motivacije sam dobio od same publike koja me prati. Ljudima su se najviše dopali takozvani 'balkanski' skečevi, te me to i motiviralo da nastavim s takvim sadržajem - kaže Sead.

Pogledajte video:

