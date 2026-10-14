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MATILDA DOBILA SESTRU

Penny iz 'Teorije velikog praska' rodila drugu kćer! Malenoj je dala nesvakidašnje ime

Piše 24sata,
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Penny iz 'Teorije velikog praska' rodila drugu kćer! Malenoj je dala nesvakidašnje ime
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Foto: Profimedia
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Kaley Cuoco i njezin zaručnik Tom Pelphrey dobili su drugu djevojčicu, kojoj su dali ime Philomena Carmine Bobby Pelphrey

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Glumica Kaley Cuoco (40), koju je proslavila uloga Penny u seriji 'Teorija velikog praska', rodila je drugo dijete. Djevojčica je na svijet stigla u ponedjeljak, 12. listopada, a sretnu vijest glumica je podijelila u srijedu na Instagramu. Ona i njezin zaručnik, glumac Tom Pelphrey (44), dali su joj neobično ime Philomena Carmine Bobby Pelphrey, a od milja je zovu Philo.

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Uz prve fotografije iz rodilišta, na kojima pozira s novorođenom kćeri i zaručnikom, glumica je podijelila i emotivnu poruku.

- Ne postoje riječi kojima bih opisala ovaj osjećaj. Kakav blagoslov! Tako smo zahvalni na ovom ludom i nepredvidivom putovanju koje nas je dovelo do naše male Philo. Naša obitelj sada je i službeno potpuna. Vrijeme je da Matildinu seku dovedemo kući! - napisala je Cuoco.

Nekoliko riječi posvetila je i zaručniku, kojem je poručila da joj se život promijenio otkad su se upoznali.

Da čekaju još jednu djevojčicu, par je otkrio u lipnju ove godine. Tad su s trogodišnjom Matildom pozirali uz tortu čije je ružičasto punjenje otkrilo spol bebe. Cuoco je priznala da joj je druga trudnoća bila izazovnija od prve, ali i da je presretna što će njihova obitelj postati četveročlana.

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Glumica i Pelphrey, poznat po ulozi u seriji 'Ozark', zajedno su od 2022. godine. Prvu kćer Matildu dobili su u ožujku 2023., a zaručili su se u kolovozu 2024. Cuoco je tad u razgovoru za People kroz šalu otkrila da bi mogli dobiti još jedno dijete prije nego što stanu pred oltar

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