Kaley Cuoco i njezin zaručnik Tom Pelphrey dobili su drugu djevojčicu, kojoj su dali ime Philomena Carmine Bobby Pelphrey
Penny iz 'Teorije velikog praska' rodila drugu kćer! Malenoj je dala nesvakidašnje ime
Glumica Kaley Cuoco (40), koju je proslavila uloga Penny u seriji 'Teorija velikog praska', rodila je drugo dijete. Djevojčica je na svijet stigla u ponedjeljak, 12. listopada, a sretnu vijest glumica je podijelila u srijedu na Instagramu. Ona i njezin zaručnik, glumac Tom Pelphrey (44), dali su joj neobično ime Philomena Carmine Bobby Pelphrey, a od milja je zovu Philo.
Uz prve fotografije iz rodilišta, na kojima pozira s novorođenom kćeri i zaručnikom, glumica je podijelila i emotivnu poruku.
- Ne postoje riječi kojima bih opisala ovaj osjećaj. Kakav blagoslov! Tako smo zahvalni na ovom ludom i nepredvidivom putovanju koje nas je dovelo do naše male Philo. Naša obitelj sada je i službeno potpuna. Vrijeme je da Matildinu seku dovedemo kući! - napisala je Cuoco.
Nekoliko riječi posvetila je i zaručniku, kojem je poručila da joj se život promijenio otkad su se upoznali.
Da čekaju još jednu djevojčicu, par je otkrio u lipnju ove godine. Tad su s trogodišnjom Matildom pozirali uz tortu čije je ružičasto punjenje otkrilo spol bebe. Cuoco je priznala da joj je druga trudnoća bila izazovnija od prve, ali i da je presretna što će njihova obitelj postati četveročlana.
Glumica i Pelphrey, poznat po ulozi u seriji 'Ozark', zajedno su od 2022. godine. Prvu kćer Matildu dobili su u ožujku 2023., a zaručili su se u kolovozu 2024. Cuoco je tad u razgovoru za People kroz šalu otkrila da bi mogli dobiti još jedno dijete prije nego što stanu pred oltar
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