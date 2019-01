Penzioner Toni: Ja sam modni tigar, a ne ona modna mačkica

Njega ne možete ne primijetiti. Visok, vitak, uglađen u plavom odijelu i zlatnim nakitom. Za sebe kaže da je ‘Modni tigar’ koji je zdrav k’o lav, a njegovo ime je Selmani. Taljat Selmani.

Trenutno najpopularniji penzioner u Hrvatskoj, kojeg većina zna pod nadimkom Toni, ima manire kao pravi kavalir. On je ‘gospodin čovjek’ koji će svakoj ženi pridržati vrata i platiti rundu za cijeli kafić. Ljudi na ulici ga zaustavljaju kako bi se slikali s njim, a kamere su njegovi najbolji prijatelji.

- Ja sam bio maneken prije, reklamirao sam odjeću, gel za kosu, čak i šampon za kosu, a znao sam reklamirati i hranu za mačke i pse. I tada su me svi zaustavljali na ulici i nudili mi sve i svašta - započeo je. Trenutno najpopularniji penzioner u Hrvatskoj ponovno je postao maneken s 82 godine. Od modne kuće u kojoj je radio još kao mladić, sada je dobio na poklon odijelo koje ponosno pokazuje gradskim ulicama.

- I ne treba mi kaput, nije mi hladno, ja bi se sada mogao tu gol skinuti i trčati po snijegu. Meni zima ništa ne može - objasnio je. Oduvijek je bio modno osviješten, za njim su se okretale i žene i muškarci, a danas je opet u centru medijske pozornosti. Slava mu, kaže, nikada nije dosadila.

- Čuo sam za onog ‘modnog mačka’ i rekao sam sebi ‘ma ja sam za njega modni tigar, kakva mačkica, to je za curice’ - izjavio je Toni. Današnju modu koju ‘fura’ Marko Grubnić, ne voli, ali kaže da ne bi htio nikoga osuđivati ili govoriti drugima što da nose. Kod ljudi bitno mu je samo jedno - da su zdravi i fit.

- Morate vježbati, ako primijetite da vas napada debljina, odmah počnite vježbati. Smijete jesti što vam se jede, slatko, slano, ljuto, ali onda nakon toga odmah odite hodati - objasnio je. Pohvalio se sportovima kojima se bavi, od taekwondoa pa do bacnaja noževa, u svemu je uvijek bio najbolji.

- Moji treninzi su uvijek na Bundeku. Imate one sprave tamo i ja kad vidim šumu, vodu, jezero, to mi daje snagu da onako muški udaram po spravama za vježbanje - izjavio je Taljat. Zatim je podijelio i nekoliko životnih savjeta koji su ga održali do zlatnih godina.

- Nemojte se nikada vjenčati. Kada uđete u brak, onda ste već napola mrtvi. A još kad dođu djeca, ona više nemate život - našalio se Selmani. Dodao je i kako su danas muškarci postali ‘premlaki’ i ‘prenježni’ te da je zato veliki broj rastavljenih osoba.

- Moraš biti muško, platiti djevojkama piće kao ja, a ne samo čekati priliku da žensko plati, to se djevojkama ne sviđa. Sve sam to ja prošao - izjavio je. U mladosti kada nije radio kao model bio je zaposlen u telekomunikacijskoj firmi gdje je spajao telefon i internet. S 55 godina otišao je u prijevremenu mirovinu, ali nije mogao prihvatiti činjenicu da bi se sada morao ‘smiriti’.

- Otvorio sam štand na Utrinama sa sinom, prodajemo voće i povrće već 15 godina. Svestran sam vam ja - rekao je Toni za kraj.