Toni: Bolest ne postoji, bacili nemaju što tražiti kod mene

Bolest ne postoji. Jedina bolest koja postoji je ona kada si se ozlijedio, slomio ruku ili nogu. Ali ako imaš problema s kičmom, pa treba ti vježba za kičmu. Ne postoji moždani udar, dijete moje, ako vježbaš glavom. Um je ono što može sve i uništiti i popraviti, to je važnije od svega što postoji. Ako ti dođe nešto loše, nemoj misliti na to, nemoj se fokusirati na loše stvari. Umnu temu promijeni na nešto bolje, da ti bude lijepo, počinje priču Taljat Selmani, poznatiji kao Toni.

Ovih je dana postao najpopularnija zagrebačka videozvijezda, zahvaljujući svojim jednostavnim savjetima za zdrav život, ali i tvrdnji da su umirovljenici uništili zdravstvo jer se previše okreću doktorima za pomoć, a vježbanjem bi mogli pomoći sami sebi. Doktorica obiteljske medicine Ida Kupek Pandurić slaže se da bi ljudi mogli izbjeći velik dio bolesti uz dovoljno vježbanja i općenito zdraviji način života.

- Slažem se s gospodinom iako je to možda rekao na malo grublji način. Istina je da ljudi očekuju samo liječničku pomoć, ali velik dio bolesti mogli bismo izbjeći da više brinemo za sebe i svoje zdravlje. Istina je da treba vježbati, zdravo se hraniti, izbjegavati pušenje i alkohol. Te navike treba usvojiti od mladosti - pojašnjava doktorica.

On vježba cijeli svoj život. Počelo je, kaže u šali, hrvanjem s dječacima iz susjedstva. Po nacionalnosti je Albanac, a rođen je na izvoru Vardara, u mjestu Vrutok u Makedoniji, gdje je najčistiji zrak na svijetu, sa Šar planine. U Zagreb je došao nakon odsluženog vojnog roka. Zaljubio se na kolodvoru, pa je odlučio dati ljubavi šansu. Iako ona nije bila ona prava, Zagreb je ipak bio. Oženio s s Nadom s kojom je i danas u sretnom braku.

U mladosti se bavio manekenstvom, a kada se on počeo time baviti tijekom šezdesetih, to je bilo vrlo cijenjeno zanimanje. Radio je za Croatiju film, hotele Interkontinental, Esplanadu, Varteks, bio je u novinama, na televiziji. No, to je sve bilo sporedno, uz njegov posao u HT-u, tadašnjem Gradskom telefonu.

- Mi smo gradili te centrale, razvili smo cijelu mrežu telefonije, krvavo smo radili da bi to sve stvorili, a oni su to sada poklonili sve drugima - kaže Toni, te ponosno ističe da je tamo radio 35 godina.

Vjeruje da je bio dobar radnik, a ponosan je što u cijelom radnom vijeku nije nikada bio na bolovanju.

Da se po jutru dan poznaje, kaže, vjeruje cijeli život. Zato on sebi organizira jutro tako da bude siguran da će mu dan biti dobar. Budi se u četiri ujutro, još od kako je radio u HT-u, a potom vježba ukupno tri sata. Najprije sat vremena umno vježba, u krevetu. Kaže da zvuči šašavo onome tko za to ne zna, ali tvrdi da se i umom tijelo može održavati i masirati mišiće, od ruku, trbuha, do nogu. Potom lagano diže i spušta noge, ruke, još u krevetu provježba vrat koji put, a potom slijedi umivanje hladnom vodom.

- Kada se digneš ujutro, lijepo se skineš do pasa, muški posebno, ali i žene mogu. Hladnom vodom istrljaš prvo ruke, zatim lice, grudi, stomak, vrat, leđa. Ne možeš samo s malo mlake voda na dva prsta oči protrljati i reći da si se umio. I tako će te bacili zaobilaziti. Gripa ne voli hladno, gripa ne voli čisto. Bacili su lukavi, ali kod mene nemaju što tražiti - smije se Toni.

Kada završi s tom rutinom, Toni odlazi na Bundek vježbati. I uvijek pješke, nikako autobusom. Ne mari on ni za godišnje doba. Bilo zima ili ljeto, on svoju rutinu ne mijenja. Od izlaska i vježbe ne posustaje ni kada je snijeg ni kada je kiša. Čvrst u stavu da se treba izlagati hladnoći kako bi se spriječila bolest, Toni hoda na nuli i vjetru u tanušnom šuškavcu i bez kape i rukavica. Kaže, ne trebaju mu.

- Od sedam sam tamo uglavnom, ali evo, danas sam unuka vodio u vrtić pa sam otišao u devet. Tamo imaš sve moguće sprave, i na njima vježbam. Hladno, briga me što je hladno. Treba i hodati, ali morate sve zglobove dobro promrdati i dobro se oznojiti da proradi cirkulacija. Koljena se moraju vježbati, dedeki po ulici ne bi šepali da vježbaju koljena - čvrst je Toni.

Doktorica Kupek Pandurić kaže da je Tonijeva stroga jutarnja rutina idealna za svakog zdravog vitalnog čovjeka. Vježbanje nakon buđenja je idealan početak dana.

- Buđenje, pa vježbanje i onda doručak – to je idealan recept za sve dobne skupine pa tako i za njega. Umirovljenici se često žale da imaju problema sa spavanjem jer se bude u 4 ujutro, ali to nije nesanica nego drugačiji ritam spavanja pošto idu spavati poprilično rano - kaže doktorica.

I njegov sin i žena vježbaju, jednako kao i on. Žena mu je ušla u sedmo desetljeće, ali, kaže, nitko ne bi rekao da ima više od pedeset.

- Kad nas vide, ljudi misle da mi je kći, bože sačuvaj. Prava je, lijepa, zgodna, pametna - ponosan je.

Kada je u pitanju prehrana, kaže da se sve treba konzumirati u onoj mjeri koliko nam to prija. On pazi da ne popije više od tri kave dnevno, a popije i jednu rakiju ujutro.

- A ljudima smeta i kad je hladno i kad je toplo. Zimi zima, ljeti vruće, svako vrijeme nosi svoje. A da neću možda odustati od života jer je kiša. Neka pada, fala bogu, ići ću i po kiši - čvrst je Toni.

Vjeruje i da odijelo nije sve, ali da ipak čini čovjeka. Zato je oduvijek pazio na svoj izgled.

- Prije nego izađeš se umij, obrij, lijepo obuci, dotjeraj. Drugačije vrijediš kada izađeš sređen nego onako pogužvan iz kreveta na ulicu - objašnjava Toni, a dodaje da je stanje uma ono što je važno za tebe samoga.

Nikome ne želi zlo, jer ti se vraća duplo, kaže. Treba željeti sve dobro ljudima, ali tako da prvo svi drugi imaju zdravlja i sreće, a tek onda ti sam.

- Mrzim ovoga, joj vidi ovoga što mi je rekao, uradio. Nemoj. Postoji sila koja će svima njima vratiti milo za drago. Daj bože svima dobro, zdravlje i sreću, pa neka svatko sebi sam skroji sudbinu - kaže on.

- Zašto sve te proklete mržnje, ovo onako, ovaj mi je ovo ili ono, zašto bi bili depresivni, tužni? Kada non-stop mislite nešto loše i bit će vam loše, a od toga nemate nikakve koristi - kaže on.

Zdravlje i sreća se zaslužuju, ali naglašava da sreća nisu novci i da mu je žao što ljudi često tako misle.

- Najveća sirotinja su bogati ljudi. Ne daj bože biti u njihovoj koži. Njihovi životi su teški, i tužni, a ti su ljudi često jadni u suštini. Ti njihov novac vidiš svuda, u skupim stvarima, autima, kućama. Ali treba sve te firme, kuće i ostalo održavati. Neka je svakome po pet, šest, daj bože sedam da bude malo bolje, a bit će, i to je dovoljno za normalan život - kaže Toni, i naglašava da će u Hrvatskoj biti samo bolje, u što je siguran, jer je država bogata prirodnim ljepotama, ali i resursima. Ako je nekome loše, primjerice, na poslu, posao treba, kaže Toni, odraditi koliko god je moguće dobro, ali se ne treba sekirati.

- Što da radite, od sekiracije nećete ništa dobiti. Dođete doma s tog posla, pustite si lijepo muziku koja vam paše, jer muzika diže raspoloženje, i vježbaj uz tu muziku. Nitko te ni ne vidi, ne mora nitko ni znati da vježbaš, ali to činiš zbog sebe, da ti duša bude čista i zdrava. Od nervoze nemaš ništa - savjetuje Toni.

Žao mu je što ljudi pričaju o ustašama i partizanima stalno, a trebali bi, kaže, razgovarati o napretku, boljitku, budućnosti.

- Moramo se usmjeravati na sutra, kako sutra prebroditi. Jer danas je već prošlo - govori nam.