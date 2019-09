People: Priyanka Chopra i Nick Jonas su najbolje odjeveni par

Glumica Priyanka Chopra (37) i njezin suprug, pop zvijezda Nick Jonas (26), najbolje su odjeveni ljudi u 2019. u izboru časopisa People, što je prvi put da je tu laskavu titulu odnio jedan par. Supružnici su u konkurenciji pobijedili glumca Billyja Portera (49), tenisačicu Serenu Williams (37) te pjevačice Jennifer Lopez (50), Lady GaGu (33) i Celine Dion (51).

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- To je prvi put u povijesti da je jedan muškarac ili par na vrhu top liste. No, oboje su zaslužili titulu - rekla je urednica Andrea Lavinthal te dodala: 'Ne odijevaju se tako da budu do kraja usklađeni, ali uvijek odlično pašu jedno drugome'.

Foto: XPX/Press Association/PIXSELL

Inače, Chopra i Jonas vjenčali su se u New Delhiju u prosincu 2018., nakon što su četiri mjeseca prije vjenčanja potvrdili glasine o zarukama. Slavlje su imali u Indiji u glamuroznoj palači Umaid Bhawan u Jodhpuru, a najam palače platili su čak 390 tisuća kuna.

Foto: Instagram;

Par je bio odjeven u kreacije dizajnera Ralpha Laurena (79) koji ih je spojio 2017. kada ih je pozvao da zajedno dođu na Met Galu. Iako američki dizajner vjenčanice kreira isključivo za članove obitelji i bliske prijatelje, glumica ga je osvojila svojim izgledom i stavom te je zbog toga 'popustio'.