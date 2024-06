Pepeljuga je postala razuzdana vučica! Camila Cabello tijekom nastupa lizala sladolede s tijela

Pjevačica Camila Cabello pobrinula se da se o njezinom nastupu na Glastonbury festivalu priča danima. Na pozornici je provokativno plesala, a za nastup je izabrala posebne rekvizite - sladolede. Žuti rekviziti na kraju su se našli po cijelom njezinom tijelu, a nakon toga ih je ona lizala.

POGLEDAJTE VIDEO:

Korisnici na društvenim mrežama bili su šokirani nastupom.

- Mogu sa sigurnošću reći da Camila neće dobiti novog obožavatelja jer što ja to zapravo gledam - glasio je jedan od komentara.

- Jako sam zbunjena. Što se njoj dogodilo? - pisali su korisnici na društvenim mrežama.

Glastonbury Festival 2024 | Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Ipak, nekima se i svidjela ova promjena pjevačice pa su je hvalili i pisali da je 'iznimno hrabra'. Camila je nedavno objavila novi album pod nazivom 'C, XOXO', a u njemu sebe nekoliko puta naziva vučicom.

Glastonbury Festival 2024 | Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Cabello brojni pamte iz 'X factora' nakon kojeg se našla u grupi Fifth Harmony. Nekoliko godina djevojke su bile prve na raznim glazbenim ljestvicama diljem svijeta, a onda se slatka Camila odlučila za solo karijeru.

Javnosti je poznato i da je bila u vezi s glazbenim kolegom, Shawnom Mendesom. Glasine o njihovoj romansi krenule su 2019. kada je par izbacio pjesmu 'Senorita', a 2021. su objavili svoj prekid.

2019 American Music Awards | Foto: Hubert Boesl

Osim uspješne pjevačke karijere, iza Camile je i nekoliko glumačkih pothvata. Godine 2021. imala je glavnu ulogu u filmu 'Pepeljuga'.

The Hollywood Reporter's Annual Women in Entertainment Gala in Beverly Hills | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS