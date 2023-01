Perčin već ima iza sebe razvod: Prije Momčila bila je u braku tri godine, a ljubila je i političara?

Glumački par Jelena Perčin (41) i Momčilo Otašević (32) ovih dana otkrili su da se razvode nakon četiri godina braka. O kraju njihove ljubavi šuškalo se mjesecima i do sada su svaki put sve demantirali.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vijest o razvodu potvrdila je Perčin, koja iza sebe već ima jedan propali brak.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Teško je. Glupo mi je lagati. Rastajemo se. Uvijek sam se trudila ne pričati o vlastitoj intimi, nisam pričala ni o vjenčanju, pa neću ni o rastavi. Svaka je rastava grozna. Grozan događaj i grozno razdoblje - izjavila je Jelena za Gloriju.

Dodala je kako je prisebna radi djece te da je od prijatelja dobila bezuvjetnu podršku.

- Moj intimni krug je sa mnom cijeli život i jako se dobro poznajemo i vjerujemo si. Svi su znali da odluku nisam donijela slučajno. Ljubav je užasno nepredvidiva. Ono što smatram da ljubav jest nisam još doživjela. Naime, dok god je ego jači od emocije, mislim da to nije ljubav, nego iluzija ljubavi. Niti iz jednog svog odnosa nisam otišla, a da se nisam dala do kraja. Zbog toga je sve i bolnije, ali ne mogu drugačije postupiti. To je lutrija i na njoj sam uglavnom gubila - priznala je Jelena, koja je od 2008. do 2011. bila u braku sa zagrebačkim ugostiteljem Kristijanom Babićem.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Zajedno imaju kćer Lotu, a nagađanja o njihovu razvodu započela su kada je Perčin snimala seriju 'Na granici'. Mnogi su tada tvrdili da je zaiskrilo između nje i kolege, glumca Ivana Hercega (41). Jelena se o tim šuškanjima nije oglašavala, no otkrila je da je s bivšim suprugom ostala u dobrim odnosima.

- Imam sreću što sa svojim bivšim mužem odlično funkcioniram. Mogu reći da smo mi stvarno sretno razvedeni i on je apsolutno prisutan u životu moje kćeri, sudjeluje u svemu, dapače. A razvod je ružan, to je jedna ružna situacija, bez obzira na to što se dogodilo i kako. Svaki je razvod muka. Imaš osjećaj poraza i neuspjeha u životu. Mogu reći iz svog iskustva je da koje god povrede i nepravde doživjeli, kad je dijete u pitanju, ono mora biti iznad svega toga. Ako je dvoje ljudi odgovorno i voli dijete više od sebe, onda se stvari daju dogovoriti vrlo civilizirano - ispričala je svojedobno za IN Magazin.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kasnije, dok je bila članica osječkog HNK-a, Jelenu se povezivalo s 24 godine starijim Vladimirom Šišljagićem. On je bio osječko-baranjski župan i predsjednik HDSSB-ay, a tijekom 2014. često je prisustvovao njezinim predstavama. Znali su ih mnogi vidjeti i kako zagrljeni šeću gradom, a navodno su zajedno slavili ulazak Hrvatske u EU. Bez obzira na sve, Jelena je glasine o njihovoj vezi demantirala.

Foto: Goran Ferbezar/Pixsell

U to je vrijeme već poznavala Momčila. Godine 2013. glumili su zajedno u seriji 'Zora dubrovačka', a zaljubili su se za vrijeme snimanja serije 'Kud puklo da puklo' 2016. godine. Vjenčali su se u tajnosti 2018. godine, a intimna ceremonija bila je u njegovoj rodnoj Crnoj Gori. Iste godine dobili su kćer Mašu, a krajem studenog 2020. i sina Jakšu.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Najčitaniji članci