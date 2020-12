Proslavljeni hrvatski glumac Pero Kvrgić preminuo je u 94. godini u Zagrebu, potvrdila nam je glumica Lela Margitić. Posljednje je godine života proveo u Domu za starije osobe u Lašćinskoj.

Glumio je, između ostalog, u najdugovječnijoj predstavi na svijetu, 'Stilskim vježbama', uz kolegicu Margitić. Prvi put predstava je postavljena 19. siječnja 1968. godine u Teatru ITD. U travnju 2018. proslavili su 50 godina igranja.

Tijekom karijere dobio je brojne nagrade, među kojima i nagradu Vladimir Nazor za životno djelo. Pero je svojedobno od bivšeg predsjednika Republike Hrvatske, Stjepana Mesića (85), odlikovan Redom kneza Branimira za izniman i dugogodišnji doprinos kulturi Republike Hrvatske.

Godine 2007. Kvrgić je dobio vlastitu zvijezdu u hrvatskoj Ulici slavnih na opatijskoj šetnici Slatini.

Pero je rođen u Moravicama u Gorskom kotaru. Prva kazališna iskustva stječe u partizanskim kazališnim skupinama 'Ivan Goran Kovačić' i 'August Cesarec'. Od 1950. do 1954. član je ansambla Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, no godinu dana nakon pridružuje se ansamblu zagrebačkog Dramskog kazališta, današnje Gavelle, gdje je djelovao kao glumački prvak. Nakon povratka u Hrvatsko narodno kazalište Zagreb, u tom ansamblu ostaje do mirovine.

Njegovu bogatu kazališnu, filmsku i televizijsku karijeru obilježilo je čak oko 190 različitih uloga. Glumio je u gotovo svim hrvatskim kazalištima, skupinama i na festivalima, uključujući ZDK Gavella, Teatar &TD, ZKM, HNK Zagreb, HNK Split, dubrovačko Kazalište Marin Držić, Komedija, Kerempuh, Teatar u gostima, brijunski Teatar Ulysses, Žar ptica, Dubrovačke ljetne igre, Splitsko ljeto...