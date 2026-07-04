Perišiću je žena oslonac, a zbog bolesti o kojoj nikada nije pričala pokrenula je svoj biznis

Josipa Perišić pokrenula je brend Fem 37 u suradnji s doktoricom Kristinom Burazin, a riječ je o suplementima za žene. Na Instagram profilu brenda, Josipa je ispričala svoju priču o životu s Hashimotovom bolešću o kojoj do sada nije pričala te je navela kako je brend Fem 37 nastao upravo zbog te bolesti.

Foto: Instagram

- Dugi niz godina moj je život bio obilježen stalnim promjenama. Nakon što sam završila studij ekonomije u Hrvatskoj, moj se život postupno počeo razvijati u međunarodnom okruženju. Nakon što sam se udala za svog supruga, profesionalnog međunarodnog nogometaša, selidbe iz jedne države u drugu ubrzo su postale dio svakodnevice – stvaranje novih domova, prilagodba novim sredinama i odgoj naše troje djece, često daleko od obitelji i njihove podrške, dok sam učila ostati snažna unatoč stalno promjenjivim okolnostima. S vremenom se počelo mijenjati i moje zdravstveno stanje. Život s Hashimotovom bolešću natjerao me da shvatim koliko su energija, raspoloženje i otpornost duboko povezani s hormonalnom ravnotežom – nečim što mnoge žene doživljavaju, ali rijetko u potpunosti razumiju. Kroz bezbrojne razgovore sa svojom bliskom prijateljicom Kristinom – liječnicom, prijateljicom i suosnivačicom FEM37 – počele smo uviđati koliko žena dijeli slična iskustva. FEM37 nastao je upravo iz tih razgovora, spajajući medicinsko znanje sa stvarnim životnim iskustvom. Nije nastao iz savršenstva, već iz razumijevanja onoga kroz što žene zaista prolaze - ispričala je Josipa.

Josipa je brend pokrenula u suradnji s poznatom doktoricom Kristinom Burazin vlasnicom poliklinike u Njemačkoj. Fem 37 nastao je kroz razgovor dviju žena koje su prolazile kroz iste životne situacije, a kroz koje prolaze i druge mnoge žene te pomaže kod hormonalnih promjena u tijelu žene, a koje nisu samo posljedica menstrualnog ciklusa.

Nogometaš iz Omiša svoju je suprugu, naime, upoznao još u srednjoj školi, a sjedili su zajedno u klupi i ondje se - zaljubili. Unatoč tome što su ljubavne veze mnogih naših nogometaša pucale zbog razdvojenosti, mijenjanja klubova i prioriteta, Ivan i Josipa uspješno su prošli sve izazove i nadvladali sva iskušenja, a danas su jedan od najdugovječnijih parova u redovima Vatrenih. Svoju ljubav s Josipom, Perišić je 2012. okrunio brakom, a iste godine dobili su i sina Leonarda. Dvije godine kasnije u srpnju, dok je Ivan igrao u njemačkom klubu Wolfsburg, stigla je i njihova mezimica Manuela, a mlađi sin Luka rođen je u travnju 2022.