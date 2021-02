Proslavljena atletičarka Sandra Perković (30) raznježila je pratitelje najnovijom objavom na Instagramu. Povodom Valentinova pozirala je s dugogodišnjim dečkom i trenerom Edisom Elkasevićem (37).

- Zbog tebe sjajim. Zbog tebe se osjećam dobro i ti me činiš sretnom. I zato te volim - napisala je u opis fotografije na kojoj se golupčići ljube.

Fanovi su ih pohvalili.

- Najdraža sportašica meni, divni ste, neka vam svaki dan bude Valentinovo - jedan je od komentara na društvenoj mreži.

Sandra je prije nekoliko mjeseci u intervjuu za IN magazin progovorila o vezi s trenerom.

- Meni je to san snova jer smo se Edis i ja upoznali kad sam ja još bila djevojka. Ja sam njega upoznala kad sam imala 15 godina. Tada nismo krenuli u neku ljubavnu romansu, ali s 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo. Tada sam osvojila prvo olimpijsko zlato, počeli su ti neki veliki uspjesi. Još sam bila dijete, ne možeš se s 22 godine nositi s olimpijskim zlatom i ponašati kao što se ponašam danas kad sam zrela i odgovorna. Ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partijao bi do jutra, onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu kad ti odrastaš - rekla je za IN magazin te dodala:

- On me zna i najbolju i najgoru. Naša dugovječnost je upravo u tome što me on ne osuđuje ni najbolju ni najgoru jer, nekako bih rekla, ima on te trenerske crte i u privatnom životu. On razumije, nikad neće napadati, uvijek prvo nađe sve razloge zašto se nešto dogodilo i onda donese zaključak. Mislim da se poštujemo, kako ja njega poštujem na terenu i izvan terena, da on isto tako mene poštuje na obje stavke.