Pero Kvrgić napustio nas je prije dvije godine: Zbog predstave je u Guinnessovoj knjizi rekorda

Prije točno dvije godine napustio nas je legendarni glumac Pero Kvrgić. Preminuo je u 94. godini u Zagrebu, a vijest o njegovoj smrti tada nam je potvrdila glumica Lela Margitić.

Posljednje je godine života proveo u Domu za starije osobe u Lašćinskoj. Dobio je brojne nagrade, a njegovu bogatu kazališnu, filmsku i televizijsku karijeru obilježilo je čak oko 190 različitih uloga.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Glumio je, između ostalog, u najdugovječnijoj predstavi na svijetu, 'Stilskim vježbama', uz kolegicu Margitić. Prvi put predstava je postavljena 19. siječnja 1968. godine u Teatru ITD. U travnju 2018. proslavili su 50 godina igranja. Zajedno su ju u nepromijenjenoj postavi igrali više od pola stoljeća i postali tandem koji je oborio sve rekorde u broju izvedbi i godinama izvođenja.

- Još i danas imamo tremu uoči predstave, iako ju igramo već 50 godine - rekli su tada Pero i Lela koji su prvi put na zajedno stali na pozornicu davne 1970. godine. Pero je tad imao 42, a Lela 28 godina.

- Nisam mogla ni sanjati da će nam upravo 'Stilske vježbe' po svojoj dugovječnosti, ali i zbog nepromijenjene glumačke postave, donijeti niz priznanja i nagrada i rekord upisan u tiskano izdanje Guinnessove knjige svjetskih rekorda - Lela Margitić se i danas živo sjeća okolnosti pod kojima je uvježbavala tekst za svoj prvi nastup.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Tijekom karijere dobio je brojne nagrade, među kojima i nagradu Vladimir Nazor za životno djelo. Pero je svojedobno od bivšeg predsjednika Republike Hrvatske, Stjepana Mesića (87), odlikovan Redom kneza Branimira za izniman i dugogodišnji doprinos kulturi Republike Hrvatske.

Godine 2007. Kvrgić je dobio vlastitu zvijezdu u hrvatskoj Ulici slavnih na opatijskoj šetnici Slatini.

Pero je rođen u Moravicama u Gorskom kotaru. Prva kazališna iskustva stječe u partizanskim kazališnim skupinama 'Ivan Goran Kovačić' i 'August Cesarec'. Od 1950. do 1954. član je ansambla Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, no godinu dana nakon pridružuje se ansamblu zagrebačkog Dramskog kazališta, današnje Gavelle, gdje je djelovao kao glumački prvak. Nakon povratka u Hrvatsko narodno kazalište Zagreb, u tom ansamblu ostaje do mirovine.

Njegovu bogatu kazališnu, filmsku i televizijsku karijeru obilježilo je čak oko 190 različitih uloga. Glumio je u gotovo svim hrvatskim kazalištima, skupinama i na festivalima, uključujući ZDK Gavella, Teatar &TD, ZKM, HNK Zagreb, HNK Split, dubrovačko Kazalište Marin Držić, Komedija, Kerempuh, Teatar u gostima, brijunski Teatar Ulysses, Žar ptica, Dubrovačke ljetne igre, Splitsko ljeto...

Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

Kada je Kvrgić preminuo od njega su se oprostile brojne zvijezde. Tužna vijest pogodila je tada glumca Slavka Sobina (38), koji se na društvenim mrežama oprostio od Pere.

- Odlaze uzori. Hvala na kreiranju snova - napisao je Slavko i podijelio fotografiju glumca.

Foto: Andrej Kreutz

Shrvan je bio i glumac Igor Mirković (57).

- Nije Pero puno filmova snimao, a sa mnom je radio dva posljednja. Zato što sam želio iskoristiti svaku priliku. Naime, prva predstava koja je u desetgodišnjem meni izazvala ogromni, iskreni ushit bile su 'Stilske vježbe'. Pero Kvrgić tada je bio moj heroj, totalna fascinacija... I tako me neprimjetno poveo životnim putem. Igra slučaja htjela je da ga sparim s velikom Marijom Kohn, s kojom je igrao prvu profesionalnu predstavu, glumili su zajedno u nekoj bačvi. I za mene i za njih 'Inkasator' je, dakle, bio svojevrsni povratak početku, ishodištu. Tada sam shvatio da je Pero, tada već u ozbiljnim godinama, čvrsto odlučio da će glumiti do posljednjeg daha. Uspio je - oprostio se Igor na društvenim mrežama uz fotografije sa snimanja filma 'Inkasator'.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Pozdrav velikom glumcu uputila je i glumica Bojana Gregorić Vejzović (50).

- Zbogom dragi Pero Kvrgić! Bila je velika čast dijeliti scenu s vama! - napisala je Bojana svojedobno.

