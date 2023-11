Perry je zahtijevao da se jedna scena izbaci iz 'Prijatelja': 'To mi nikada ne bi mogli oprostiti'

Matthew Perry nije htio da se u seriji 'Prijatelji' ni na koji način pokvari ljubavna priča Chandlera i Monice. Zamolio je scenariste da izbace jedan dio iz scenarija jer je pretpostavljao da mu obožavatelji to nikad ne bi oprostili.

Foto: HBO/Screenshoot

Glumica Lisa Cash se pojavila u petoj sezoni serije kao stjuardesa koja sreće Rossa i Rachel u epizodi 'The One in Vegas: Part 1'. U nedavnom intervjuu otkrila je da je zapravo trebala imati sasvim drugu ulogu u toj epizodi. Trebala je utjeloviti hotelsku radnicu s kojom bi Chandler prevario Monicu, kako piše People.

U toj se epizodi njih dvoje posvađaju jer je Monica bila na ručku s bivšim dečkom Richardom.

Foto: Instagram

- Bila sam gostujuća zvijezda i bila sam jako uzbuđena. Scena je bila ona gdje su se Chandler i Monica svađali u Vegasu oko tog njenog ručka s bivšim. U početku u našem scenariju Chandler odlazi u hotelsku sobu, naručuje poslugu u sobu i ja mu to donosim. Na kraju razgovaramo, smijemo se i zbližimo se i on prevari Moncu sa mnom - ispričala je Lisa.

- Uvježbavali smo to sve. Dan prije nego što smo snimali, rečeno mi je da je Perry otišao do scenarista i rekao im kako publika nikada ne bi oprostila njegovom liku tu prevaru. Vjerovatno je bio u pravu. To bi vjerovatno promijenilo i cijeli tijek serije i njegov karakter - dodala je.

Foto: HBO/Screenshoot

Nakon Perryjevog zahtjeva scenaristima Lisina prvobitna uloga je izbačena iz scenarija, odnosno prebačena je u ulogu stjuardese. Ipak, prisjetila se kako joj je bilo dok je vježbala scenu s pokojnim Matthewom.

- Osjećala sam se ugodno. Bio je tako simpatičan i gostoljubiv. Učinio je sve da se osjećam opušteno. Bilo mi je jako zabavno. Bilo je tako lako glumiti s njim - objasnila je.