Pervan: Rekao sam Mladenu da ustane, nije stigao riječ izustiti, a 5000 ljudi je već aplaudiralo

U šoku sam, sad sam i ja čuo, još ne mogu doći k sebi, govorio nam je kroz suze slomljeni Ahmed El Rahim, čovjek koji je desetljećima nasmijavao generacije obožavatelja u “Večernjoj školi” Željka Pervana, utjelovivši lik Antimona.

Mladen Horvat bio je Pervanov prijatelj od djetinjstva, zajedno su odrastali i zajedno pokretali mnoge komičarske projekte, a temelj svega bila su kultna “Zločesta djeca” na Radiju 101, politička satira koju je francuski Le Monde nazvao “prvom demokracijom Istočnog bloka”.

Neovisna televizijska kuća OTV krajem osamdesetih toj je ekipi dala prostor u kojem su pokojni Horvat, Zlatan Zuhrić Zuhra i Pervan kreirali čitav niz antologijskih skečeva, a značajno mjesto u svemu su zauzimali i, do danas nenadmašene, sinkronizacije aktualnih političkih emisija. Na OTV-u je krenuo i show “Večernja škola”. Bila je to spontana, najčešće posve improvizirana emisija u kojoj je Pervan glumio profesora, a Mladen Horvat utjelovio je svevremenskog đaka Denisa - muljatora, onoga koji se pokušava snaći odgovarajući na postavljena pitanja premda ni o čemu nema pojma. Bio je s njima i pokojna legenda hrvatskoga glumišta Đuro Utješanović, a čitav niz šala, dosjetki i viceva iz tog sjajnog i zahvalnog formata do danas je postao besmrtan.

Vrhunac slave ta je ekipa dostigla 2004. godine, kad je show prešao na nacionalnu Hrvatsku televiziju.

Večernja škola na oproštajnoj turneji nastupala u Osijeku | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Godine 2007. show prelazi na Novu TV, no kratko traju. Pervan i Horvat potom 2013. godine pokreću “Pervanov dnevnik” na kanalu RTL2. Originalna postava “Večernje škole” ponovno se okupila prije dvije godine te su se zaputili na turneju “Večernja škola – Posljednja Večernja“, koja se, nažalost, pokazala i posljednjom za Horvata.

U Ciboni su nastupali pred 5000 ljudi. Pervan je rekao Mladenu da ustane, namjeravao mu je postaviti pitanje, a tad je doživio ovacije 5000 ljudi.

- Mladenu su svi pljeskali, a ni riječ nije progovorio. Kako to očekivati - zapitao se poslije Pervan.

- Mladen je bio moj veliki prijatelj, susjed. Pamtit ću ga po neizmjernom duhu, velikom duhu, bio je jedan od najduhovitijih ljudi koje sam upoznao u životu - rekao je za 24sata Vinko Grubišić, čovjek koji je prvi davno otvarao medijski prostor za ovu silno duhovitu ekipu.

- Imao je vrlo sofisticiran, poludistancirani oblik humora, koji je ekstremno rijedak u današnje doba, koji je nenametljiv, dobar. Bio je divan duh na tamnim vodama. Divan i predobar duh na tamnim vodama. Mladen, ja i Željko Pervan rođeni smo i odrasli u sto metara u Dubravi. Imao sam osobitu čast ne samo živjeti s njima nego i surađivati na nizu projekata, od ‘Večernje škole, ‘Malo Morgena’, ‘Pervanova dnevnika’, projekata koji su na neki način odredili ovaj naš prostor. Otišao je jedan predivan, predobar i ekstremno duhovit čovjek. A svi koji su pratili njegov rad tijekom prošlih desetljeća vidjeli su da je riječ o vrlo, vrlo, vrlo posebnom duhu, koji je, upravo zato što je bio dijelom dobar i nenametljiv, i je bio jedna rijetka vrijednost u svjetskim razmjerima. Ova vijest koja je danas došla je toliko strašna... Vidjeli smo se prije desetak dana i dogovarali druženje, ali, eto, do njega nije došlo - govorio nam je Grubišić.

Horvat se posljednjih godina posvetio glazbi, kojom se bavio iz hobija.

Proljetos je i Željko Pervan objavio da se povlači sa scene i iz javnosti, njega je Horvatova smrt tako slomila da nije mogao govoriti.

Jedan od razloga izbivanja bila je i operacija srca, na kojoj je bio u veljači prošle godine, ali drugi je, kako je sam priznao, “zasićenje životom, bilo kakvim pojavljivanjima i eksponiranjem”:

- Ljudi u mojim godinama, pogotovo oni koji su kao ja prošli mnogo toga u medijima, okrenu se prema unutra kao čarapa. Sad živim prema unutra. Dovoljna su mi sjećanja i unutarnji život - pojasnio je to Pervan.