Ovo je 10 najboljih Denisovih provala iz 'Večernje škole'

Denis Krokanić bio je kultni đak iz 'Večernje škole' Željka Pervana. Mnogima najdraži učenik, Denis je imao nezaboravne fore, a svojim je odgovorima znao potpuno izluditi profesora Maksimilijana Juru Kučinu. Ovo su samo neke od najboljih provala nezaboravnog Mladena Horvata kao učenika Denisa.

1. Povijesni datumi

Profesor: Dva značajna datuma su obilježila blisko razdoblje. To je DPZ. Dan...

Denis: Dan prije zadnjeg.

Profesor: A DZPLŽ je normalno...

Denis: Dan zadnje planete žena.

2. Književnost

Profesor: Hamlet kad umire kaže - sve je...

Denis U idućoj epizodi!

3. Smjerovi u slikarstvu

Profesor: Što je to impresionizam?

Denis: To je ono kad si impresioniran pa želiš to prebaciti na papir, platno staklo...

Profesor: Koje su odlike impresionizma?

Denis: Odlike? Pa zavisi, ako je dobar impresionista onda su dobre.

Profesor: Ne, nego kako ćeš prepoznati da je slikar impresionist, a ne kolorist?

Denis: Pa impresionista je najčešče, ovako, jedan mirniji čovjek. A ovaj kolorista je malo nemirniji čovjek.

4. Još malo o slikanju

Denis: Iz ove se slike vidi da je naivna zato što je zima, a paunu nije otpao rep. A znamo svi da su paunovi bjelogorične životinje kojima otpada rep kad je zima.

5. Prva pomoć

Denis: U slučaju ugriza poskoka u nogu prvo što se radi je odreže se noga i brzo u bolnicu. Nogu pod ruku i ravno u bolnicu. A znam i ovo s konjima. Ako te ne ugrize poskok na konju si.

6. Malo zemljopisa

Denis: Kakve veze ima Irak sa Europskom unijom? Rekli ste Irci. Kakve veze ima Irak. Irci iz Iraka. Mislim nije mi sad jasno ono. Dođe mi da se zbunim.

Profesor: Kakav Irak, o čemu pričaš ti?

Denis: Pa dobro kako se sad hrvatski veli Irak ili Iran. To mi sad isto nije jasno. I ti Irci iz Iraka.

7. Raspoznavanje

Profesor: Koje rase imamo na zemlji osnovne?

Denis: Imamo rasa od A do Ž.

Profesor: Koje rase imamo?

Denis: Pa imamo C to je crna rasa. B je bijela rasa. A je azijatska rasa i Ž je žuta rasa. Zato sam i rekao imamo od A do Ž rasa.

Profesor: Kako ćeš prepoznati crnu rasu?

Denis: Pa imaju velike noge. Mislim stopala imaju velika.

8. Svemirska pitanja

Profesor: Prvi planet do Sunca, tamo je vruće ima 50 stupnjeva po ljeti. Prvi planet.

Denis: Zašto uopće idemo tako daleko?

Profesor: Koji je prvi planet?

Denis: Jupiter!

Profesor: Prvi je Merkur.

Denis: Pa da Merkur to sam i htio reći.

Profesor: Druga je?

Denis: Venera.

Profesor: Treći je?

Denis: Treći je isto Merkur.

9. Povijest

Profesor: Prvi čovjek koji je preletio La Manche. Zvao se?

Denis: Avijatičar!

Profesor: Kako mu je ime?

Denis: Zove se oooj eeej ti što letiš. Tako se zove.

10. Pouke iz domaćinstva

Profesor: Što je najvažnije kod glačanja?

Denis: Kod glačanja je najvažnije imati košulju. Znači potrebno je ovaj stalak M29, pegla B14 i košulja K2. Ima više načina peglanja. Ja najviše volim takozvani 'domestica vulgaris'. A to je da se mokra košulja obuče na golo tijelo i legne se spavati.