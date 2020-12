Kada je u pitanju Tom Cruise (58), čini se kako je jedina 'nemoguća misija' raditi s njim. Naime, strani mediji pišu da je zbog njegovog drugog urlanja na setu čak pet zaposlenika dalo otkaz.

- Prvi je ispad bio velik, ali od tada se stvari nisu smirile. Napetost raste mjesecima i ovo je bila kap koja je prelila čašu. Otkako je sve postalo javno, bilo je više bijesa i nekoliko je djelatnika otišlo. Tom je uznemiren jer drugi ne shvaćaju snimanje jednako ozbiljno kao i on - rekao je izvor.

Na snimanju filma 'Nemoguća misija 7' prvi put je eskaliralo kada se glumac derao na zaposlenike jer se nisu pridržavali mjera socijalne distance. Bili su udaljeni manje od dva metra, što ga je u potpunosti izbacilo iz takta.

- Ako vas vidim da to ponovno napraviti, više je*eno nećete raditi. Ako bilo tko iz ekipe to napravi opet, gotovo je - i ti, i ti. Da to više nikad niste napravili - urlao je Cruise.

Više od 50 zaposlenika Warner Brosa u Engleskom Leavesdenu ostalo je zaprepašteno njegovim ispadom. Naljutio se zato što u cijelo snimanje ulaže veliku energiju i trudi se da uspiju sve završiti unatoč pandemiji, a ekipa je to sad mogla 'zeznuti' time što nisu bili na dovoljnoj udaljenosti.