PETA ga je proglasila osobom godine: 'Mi ljudi smo barbari...'

Glumac Joaquin Phoenix (45), najpoznatiji po recentnoj ulozi Jokera, nedavno je postao zaštitno lice nove PETA-ine kampanje te se pojavljivao na brojnim jumbo plakatima, a najpoznatija udruga za zaštitu životinja sad ga je i proglasila osobom godine.

Phoenix je vegan već više od 40 godina. Kako kaže, od svoje treće godine. U kasnim 70-ima broj ljudi koji su birali takav način ishrane za sebe iz moralnih razloga bio je kudikamo manji nego li je danas pa se glumca slobodno može smatrati pionirom sve popularnijeg 'gastro pokreta'.

- Svi smo mi životinje. Ne želim uzrokovati bol drugom živom suosjećajnom biću. Ne želim mu oduzimati djecu. Ne želim ga prisiljavati na zatočeništvo i tovljenje samo kako bi bilo zaklano. To je apsurdno i barbarski. I ne mogu razumjeti kako možete svjedočiti tome, a da to ne utječe na vas. Tu je sigurno i učinak koji sve to ima na naš okoliš, a koji je razarajući - izjavio je Phoenix.

Osim što neumorno sudjeluje u kampanjama protiv zlostavljanja životinja, u lipnju ove godine Joaquin je u Hollywoodu predvodio i prosvjed povodom Nacionalnog dana prava životinja. Na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu pridružio se veganskom prosvjedu lokalne organizacije za prava životinja, a planetarna slava s kojom živi posljednjih mjeseci nakon uloge koja će mu sasvim sigurno obilježiti život odlučio je iskoristiti kako bi još glasnije govorio o problemima koje smatra gorućima.

