Petar Brkljačić iz 'The Voicea' predstavlja autorsku pjesmu

Nakon sudjelovanja u zadnjem izdanju showa The Voice Hrvatska, ovaj glazbeno talentirani profesor informatike predstavlja spot za svoju autorsku pjesmu.

- Pjesma ‘Sakrij me u dlanove’ tu je ipak da me otkrije, prvenstveno kao pjevača, a onda i kao autora i producenta - otkrio je Petar Brkljačić i tako dao do znanja da misli ozbiljno te dodao: “Svjestan sam svega što bavljenje glazbom nosi, i tu neće biti skrivanja.”

POSLUŠAJTE PJESMU:

Sudeći po prvim reakcijama na pjesmu, pogotovo njegovih učenika kojima u Zagrebu predaje informatiku, na dobrom je putu.

'Predobra pjesma, profesore', 'Toooo profesore' i 'Predivno pjevate, profesore' neki su od njihovih komentara.

Iz nekih ranijih Petrovih izjava jasno je bilo kako je za njega izlazak iz zone komfora jedan od bitnijih koraka ka uspjehu.

- Predajem informatiku i razrednik sam te mi je želja svojim primjerom mojim učenicama i učenicima pokazati kako biti ustrajan - i kako na nekom svom zacrtanom putu, usprkos svemu, ipak uživati - rekao je Petar te dodao: “Nakon škole stvaram pjesme, tako je nastajala i ova, uz pomoć Ivone Zgrabljić, a konkretne i finalne obrise je dobivala u studijima Ivana Škunce i Hrvoja Domazeta.”

Foto: PROMO/ANDRIJA JURČEVIĆ

Spot je snimljen u okolici Kranjske Gore, podno Julijskih Alpi.

- Snimanje spota mi je poslužilo za bijeg iz grada, bijeg u tišinu. Mislim da dobrim dijelom spot i prenosi to stanje, kao i sama pjesma - rekao je Petar, ujedno i redatelj uz Andriju Jurčevića i Hrvoja Radeljića.

- Prekrasna Lea Čepo mi se pridružila u spotu, kao i plesni par Bruna Strmotić i Nikola pod koreografskom palicom Eni Vesović - dodao je.

- Bilo je tu i sudjelovanje u showu Hrvatska traži zvijezdu, pa par nekih izleta glazbenih u međuvremenu te zadnje The Voice Hrvatska. Sada je vrijeme, uz ekipu koja je uz mene, za neki novi glazbeni početak - rekao je za kraj Petar.