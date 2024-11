Petar Dragojević udružio snage sa Sergejem Ćetkovićem: Ovako zvuči balada 'Samo da si mi tu'

Petar Dragojević predstavlja novu pjesmu "Samo da si mi tu" koja već na prve stihove "Otvorila si vrata svoje duše" osvaja slušatelje svojom dubokom emocijom i Petrovom interpretacijom.

Riječ je o pjesmi nastaloj u suradnji s poznatim crnogorskim glazbenikom Sergejem Ćetkovićem, koji potpisuje glazbu i stihove. Aranžman je oblikovao Hrvoje Domazet, a cijelu je priču zaokružio i sjajan spot Slavena Jurića koji otkriva i da iza snimanja stoji zanimljiva priča.

Foto: Slaven Jurić

Slučajan susret doveo do sjajne suradnje

Novi singl Petra Dragojevića nadovezuje se na uspješne balade "Spavam sam" i "Ratnik bez sna", koje su već osvojile publiku i nastavile graditi njegov prepoznatljiv glazbeni stil.

Iako ih je Oliver upoznao na Runjićevim večerima prije mnogo godina, suradnja splitskog i crnogorskog glazbenika ostvarena je sasvim slučajno – dvojac se prošlog ljeta susreo na koncertu Erosa Ramazzottija u Puli.

Foto: Slaven Jurić

"Pričali smo malo što radimo, gdje smo, i nakon nekoliko mjeseci kaže mi Sergej da ima pjesmu za mene. Ja govorim super, mislim si, znaš kako su kantautori osjetljivi na svoje pjesme, kakvu će mi pjesmu dati, što ću mu reći ako mi se ne svidi. No, kad sam ju čuo, mislio sam da je pogriješi. Činila mi se predobra da je prepusti nekom drugom. Bio sam uvjeren da je slučajno poslao neku koju je čuvao za sebe“, priznaje Petar. Sergej Ćetković dodao je da je prepoznao Petrov glas kao savršen za ovu baladu: "Čuo sam njegovu boju glasa u pjesmi i bio sam uvjeren da je baš on onaj tko će je iznijeti na pravi način."

Emotivni stihovi uz vizualnu priču koja ostavlja trag

Spot, u kojem se pojavljuju Gabriela i Ante Rade, veliki Petrovi obožavatelji, također nosi element neplanirane povezanosti. "Slučajno sam ih sreo baš večeri kad mi je Petar poslao pjesmu, a oni su imali želju da im Petar svira na vjenčanju nakon što su, zbog pandemije, imali samo skromnu ceremoniju", poručio je Slaven Jurić, redatelj spota.

Upravo taj neplanirani susret potaknuo je Jurića da ih uključi u spot, što se pokazalo kao pravi izbor.

Foto: Slaven Jurić

Uz to, dio spota sniman je u bivšoj vojarni kod Sinja, u kojoj je Petar kao 20-godišnjak služio vojni rok. Redatelj Jurić naglašava da je pronalazak lokacije trajao gotovo dva mjeseca: "Bila je to prava potraga, ali kada sam ugledao ovu vojarnu, znao sam da je to savršeno mjesto."

Balada "Samo da si mi tu" zasigurno će pronaći put do srca publike, a stihovi prožeti ljubavlju i čežnjom, u kombinaciji s dojmljivim spotom, ovu pjesmu čine nezaboravnom.

