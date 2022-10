Petar Grašo je Oliveru posvetio koncert u Beogradu: 'Bili smo bliski, on je odredio moj put'

Glazbenik Petar Grašo (46) popunio je godinu koncertima u regiji. Jedan od koncerata održat će u Beogradu u beogradskoj Areni, a Grašo je koncert odlučio posvetiti Oliveru Dragojeviću, koji mu je bio izrazito drag prijatelj.

- S Oliverom sam bio jako blizak, on je cijelog mog života bio tu. Poznavao me je od četvrte godine, u šesnaestoj sam napisao svoju prvu pjesmu, koja je stjecajem okolnosti, zahvaljujući mom ocu, otišla upravo u Oliverove ruke. Kada je čuo što sam napravio, nazvao me je i rekao da će sve pjesme koje sam napisao on otpjevati. Taj trenutak je bio presudan za moju karijeru i život jer je upravo Oliver odredio moj životni put. Do kraja smo ostali dobri prijatelji - rekao je Petar o Oliveru za Blic.rs.

Petar je u srpnju ove godine sa suprugom Hanom Huljić dobio djevojčicu Albu. Požalio se kako nema puno vremena za provoditi s obitelji.

- S obzirom na to da sam ja svoju godinu popunio koncertima i prije nego što je ona nastala (op.a. prije nego se kćer rodila), ne stignem je na žalost u toj mjeri ni vidjeti. Ona je još beba, nije involvirana u glazbu uopće. Vidjet ćemo njezine afinitete, polako - rekao je.

