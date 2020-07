Petar Grašo zapjevao nakon zabrana: Moj Splite, I love you!

<p>Na ulazu u splitski klub Vanilla mjerili su temperaturu posjetiteljima, koji su i dezinficirali ruke prije ulaska. I prije samog početka prvog „post korona“ open air koncerta <strong>Petra Graše </strong>(44) u klubu se skupilo ljudi koji su plesali uz taktove pjesama koje je puštao DJ za pultom. Nešto iza 1:30 sati na pozornicu na terasi kluba popeo se Grašo i koncert započeo pjesmom „Šporke riči“.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dečki iz slovenske grupe 'Polkaholiki' obradili domaće hitove</strong></p><p>- Dobra večer ekipa, a mislili smo prije dva mjeseca da se ovo neće dogoditi. Posebno mi je drago što ste svi tu, guštajte, radujte se, dajte jedan pljesak, nisam to odavno čuo - rekao je obožavateljima na početku nastupa, a onda izveo singl 'Trebam nekoga'.</p><p>Petar Grašo trebao je zatvoriti teniski Adria tour u Zadru, no otkazan je zbog Covida 19. Koncert u Zadru trebao mu je biti prvi nakon mjeseci izolacije, no zato je bio posebno euforičan i on i publika na nastupu u splitskoj Vanilli. Publika je s oduševljenjem pjevala i plesala uz njegove hitove: 'Lomi me', 'Srce za vodiča', 'Ljubav jedne žene', '92', 'Voli me', 'Lakše mi je s njom', 'Utorak' i brojne druge. Splićanin je napunio terasu kluba pa pozitivne atmosfere nije nedostajalo.</p><p>- Ajmo Splite, I love you - vikao je Grašo publici.</p><p>Najveća euforija je nastala kada je zapjevao singl Olivera Dragojevića 'Dva put san umra'.</p><p>- Ovo mi jedan od najdražih dijelova koncerta kad se sjetim mog dragog prijatelja i njegovih pisama. Sve njegove pisme volimo, ali neke su mi posebno drage - rekao je pa izveo Oliverove hitove 'Dobro jutro tugo' i 'Cesarica'.</p><p>Splićani su se 'razbacali' kad je zapjevao 'Što je to od mene ostalo', hit koji je snimio s Doris Dragović.</p><p>- Bravo ljudi - oduševljeno je viknuo glazbenik dok je izvodio 'Veru od suvog zlata'.</p><p>- Pleši Splite! - pjevač nije mogao sakriti uzbuđenje.</p><p>Publika svih uzrasta je svojim mobitelima htjela ovjekovječiti koncert za pamćenje.</p><p>- Idemo malo u latino vode, pun je mjesec večeras - poručio je Grašo prisutnima, a zatim je zapjevao 'Ni mrvu sriće'. 'Počastio' ih je i hitom 'Moje zlato', što su Splićani jedva dočekali.</p><p> </p>