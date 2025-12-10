Pete Davidson i Elsie Hewitt žele 'staromodno' ime za bebu: 'Da nas podsjeća na odrastanje'

Pete Davidson i njegova partnerica Elsie Hewitt otvoreno su progovorili o svom uzbuđenju zbog dolaska prve bebe. Naime, kako je Pete otkrio za People nestrpljivo se pripremaju za dolazak malog člana obitelji, a jedno je sigurno - ime neće biti tipično 'holivudski' neobično.

Foto: Mario Anzuoni

Razmišljali smo o nekoj čudnoj holivudskoj ideji, ali na kraju smo odlučili da ćemo više ići na klasično, poput imena sa 'Staten Islanda': Mikey, Johnny, Tommy, Mark, Amy, Bridget, Maggie...Nešto što nas podsjeća na odrastanje - objasnio je Davidson.

I dok se par možda drži tradicionalnog imena, srednje ime moglo bi unijeti dozu zabave i originalnosti.

Foto: Instagram

- Mislili smo da bi srednje ime moglo biti malo zabavno - istaknuo je Pete.

Uz odabir imena, Davidson se priprema i praktično. U suradnji s eBayom stvorio je posebno vozilo opremljeno previjalištem, mini hladnjakom i čak VHS playerom, što naziva 'ultimativni tatin kombi'. Drugo vozilo bit će ponuđeno na aukciji,a sav prihod ide organizaciji Answer the Call, koja pomaže obiteljima poginulih pripadnika hitnih službi u New Yorku. Usto, eBay će udvostručiti pobjedničku ponudu do 50 000 dolara.

Podsjetimo, Pete i Elsie svoju vezu prvu su puta javno potvrdili u ožujku. Hewitt je nedavno priznala da je od početka žele obitelj.

- Na našem prvom spoju pomislila sam: Ovo će biti otac moje djece - priznala je Elsie tada.

Bilo je obostrano. Oboje smo odmah bili iskreni i direktni. Bez gubljena vremena - dodao je Davidson.

Zaključno, aukcija na eBayu traje do 19. prosinca, a sve informacije dostupne su na eBay.com/petedavidson.

Foto: Mario Anzuoni