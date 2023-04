Pete Davidson o svojim vezama sa slavnim zvijezdama: 'U 12 godina sam bio s njih desetak'

Komičar Pete Davidson (29) progovorio je o vezama sa brojnim slavnim ljepoticama u intervjuu za podcast 'Real Ones with Jon Bernthal'.

- Mislim da sam postao poznat prije no što se znalo za moj rad. Ali, oduvijek sam radio. Gledaj, ja sam u svojim 20-ima i bio sam u vezama s nekim osobama, a iz nekog razloga to je vrlo ludo i ljudima zanimljivo. Ja ne mislim da je to zanimljivo. U showbusinessu sam gotovo pola svog života, otprilike 14, 15 godina, i to u emisiji na nacionalnoj televiziji - ispričao je Davidson.

Foto: Instagram/Kim Kardashian

Prisjetimo se, ovaj je komičar hodao s Kim Kardashian (42) krajem 2021., a prije toga se zaručio s pjevačicom Arianom Grande (29). Njihove su zaruke trajale svega tri četiri mjeseca, a Ariana je ovaj prekid opjevala u hitu 'Thank you, Next'.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

- U 12 godina izlazio sam s otprilike 10 osoba, i ne mislim da je to ludo. Ali nekim ljudima je to očito zanimljivo - rekao je komičar.

Davidson je također hodao s Emily Rataykowski, Kate Beckinsale, Margaret Qualley, Kaiom Gerber i Phoebe Dynevor. Od nedavno je s glumicom Chase Sui.

