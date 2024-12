Petra Dugandžić: 'Ne želim više da me zovu jakom. Posebna je glupost moja izdržljivost...'

Petra Dugandžić (48) i dalje je 'goruća tema' na društvenim mrežama zbog svog braka s 26 godina mlađim nigerijskim nogometašem Makom Nobleom. Glumica ne skriva da se zbog njihove ljubavi svakodnevno suočava s različitim komentarima ljudi, a na Instagramu je objavila se 'umorila od toga da bude jaka'.

- A sada malo o mom autu - ne želim više da me zovu jakom, iscrpljena sam od snage. Ali kaj je najbolje, ni nisam jaka. Kunem se. Nisam trenirala mjesecima, ali budem od ponedjeljka. Dobro, to kaj sam izdržljiva na svoju štetu, to je jedan poseban nivo gluposti - započela je svoju objavu.

- Recimo, jesam, vozila sam jučer 7 sati prije i nakon odigrane solo predstave. Ali stat ću ja na kraj vlastitoj emancipaciji. Radim ja na tome i to velike korake radim - prije povratka sam samo delegirala, nisam sama točila vodu u auto. I odbila sam pratiti GPS u autu. Je, je! Kunem se - dodala je.

- Ima nade za mene, pustit ću ja tu kontrolu. Javim vam svakako kako napredujem. A sad fakat jurim, moram objasniti svojim mehaničarima da sam sama našla dijelove koje traže danima - našalila se Petra na kraju objave.

Podsjetimo, glumica je sreću s nogometašem pronašla nakon posjeta Africi. Putovala je u svom aranžmanu, a on je bio na gostovanju sa svojim klubom na nogometnom turniru. Upoznali su se i kratko družili, a onda se nastavili dopisivati. Odmah je bilo jasno da su suđeni jedno drugome.

Foto: Privatni album/canva

- Naša razlika u godinama, pogotovo starijim generacijama nije prirodna. Niti meni nije bilo kad sam s njim prvi put razgovarala o pravoj ljubavi. Samo sam rekla: 'Bože, što je to?' No kad se duše spoje, spoje se. Njegov tradicionalni otac na početku nije najbolje reagirao, ali kasnije me prihvatio. Uvijek kažem ljudima neka se pitaju zašto netko ima takvu priču, neka malo prouče na internetu i razmisle kako bi oni da su na tom mjestu. Najlakše je mrziti i osuđivati. Kritike bole - ističe glumica.

Dugandžić je, kaže, oduvijek osjećala povezanost s rasom u kojoj nije rođena. Zaljubila se u suprugov karakter, način na koji razmišlja. Njegova ljepota ga nije toliko privukla koliko osobnost.