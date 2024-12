Petra Dugandžić posvetila novu objavu svom 26 godina mlađem suprugu: 'Hvala, nisam sama'

Petra Dugandžić (48) i dalje je 'goruća tema' na društvenim mrežama zbog svog braka s 26 godina mlađim nigerijskim nogometašem Makom Nobleom. Na svom Instagramu i dalje dijeli zajedničke fotografije, a ovog puta zahvalila se svom suprugu.

Foto: Instagram

- Hvala! Jer imam krov nad glavom. Jer mi je toplo. Jer nisam sama - napisala je Petra u opisu fotografije prisnog trenutka zaljubljenog para.

Podsjetimo, glumica je sreću s nogometašem pronašla nakon posjeta Africi. Putovala je u svom aranžmanu, a on je bio na gostovanju sa svojim klubom na nogometnom turniru. Upoznali su se i kratko družili, a onda se nastavili dopisivati. Odmah je bilo jasno da su suđeni jedno drugome.

Foto: Privatni album/canva

- Naša razlika u godinama, pogotovo starijim generacijama nije prirodna. Niti meni nije bilo kad sam s njim prvi put razgovarala o pravoj ljubavi. Samo sam rekla: 'Bože, što je to?' No kad se duše spoje, spoje se. Njegov tradicionalni otac na početku nije najbolje reagirao, ali kasnije me prihvatio. Uvijek kažem ljudima neka se pitaju zašto netko ima takvu priču, neka malo prouče na internetu i razmisle kako bi oni da su na tom mjestu. Najlakše je mrziti i osuđivati. Kritike bole - ističe glumica.

Dugandžić je, kaže, oduvijek osjećala povezanost s rasom u kojoj nije rođena. Zaljubila se u suprugov karakter, način na koji razmišlja. Njegova ljepota ga nije toliko privukla koliko osobnost.