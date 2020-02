Petra iz 'Voicea': 'Kćeri će biti čudno što me nema na TV-u...'

Sve mi je još nestvarno, nisam nimalo tužna ili razočarana. Mirna srca sam ostavila ove ‘bolje’ u daljnjem natjecanju, rekla nam je Petra Roško (25), sad već bivša kandidatkinja “The Voicea”. Često je čula da ljudi nakon ispadanja iz showa kažu kako će pamtiti druženja i prijateljstva, a ova Solinjanka tvrdi da se upravo to i njoj dogodilo.

Foto: Dario Njavro/HRT

- Nisam došla s namjerom steći neka velika prijateljstva, ali sad shvaćam da je show donio odlične prijatelje - priča nam.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iako je njezin mentor Massimo Savić (57) pohvalio izvedbu pjesme Josipe Lisac “Dok razmišljam o nama”, rekavši da je to otpjevala savršeno, Petra nije bila njegov izbor za prolazak, ali ni izbor publike. U polufinale su iz njezina tima prošle Albina Grčić i Adriana Vidović, a iako su joj djevojke drage, kaže kako joj je favorit Vinko Ćemeraš iz tima Gobac.

Foto: HRT

S Petrom smo razgovarali jutro nakon showa i dotad je mentor još nije bio nazvao, ali uvjerena je da hoće jer je to radio nakon svakog nastupa.

- Nikome ništa ne zamjeram, Massimo je gledao cijeli naš put i prema tome donio odluku. Mislim da je opravdano sve što je napravio jer ipak je on stručnjak. Sigurna sam da će me nazvati i da ćemo popričati o svemu, a meni je ovo bila najdraža izvedba pored svih onih rokerskih pjesama - govori.

Foto: HRT

Sve su mogućnosti otvorene, ističe, pa tako i suradnja s mentorom, iako već ona u glavi ima tekstove za pjesme i melodiju. Petri ništa nije bilo teško, pa je tako redovito dolazila na probe iako je udovica i samohrana majka petogodišnje djevojčice.

Foto: Privatni album - Još ne shvaća sve to, ali vidi svu tu energiju koju mama ima i nadam se da će jednog dana i ona imati ovakvu ljubav prema nečemu. Gledala me kako nastupam, naravno, i već se naviknula gledati mamu na televiziji, a sad će joj biti čudno kad me više ne bude - kroz smijeh nam govori.

Foto: Dario Njavro/HRT

U polufinale je prošlo osmero kandidata, po dvoje iz svakog tima. Uz Adrianu i Albinu iz Massimova tima, prošli su Dora Juričić i Vinko Ćemeraš iz tima Gobac, Darija Ramljak i Filip Rudan iz Vannina tima te Jakob Grubišak i Bernarda Bobovečki iz tima Dečak.

Foto: HRT

Njihove izvedbe gledat ćemo iduće subote i onda saznati koji kandidati zaslužuju u finale. I dok Petra nikome ništa ne zamjera, gledatelji se s tim ne bi složili. Ljuti su jer nisu objavljeni rezultati glasanja. Čak govore i da je bilo namještanja.

POGLEDAJTE VIDEO: