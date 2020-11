Petra iz Života na vagi: 'Najteže mi je pala smrt oca. Zatvaram se u sebe i gutam svoje emocije'

- Zatvaram se u sebe, gutam svoje emocije kao što gutam 'junk food'. Najteže mi je pala smrt oca i mislim da još uvijek pokušavam se s tim pomiriti - ispričala nam je.

<p>Gledatelji su u showu 'Život na vagi' upoznali<strong> Petra Čorbić</strong> (35) iz Karlovca, koja se već tjednima trudi skinuti što više kilograma. Na prvom vaganju je imala 144,3 kilograma, a s kilažom se bori od djetinjstva. </p><p>- Koji razlog je tome ne znam. Nikad nisam bila mršava i od malih nogu se borim s debljinom - rekla je Petra za 24sata. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s voditeljicom 'Života na vagi' Sanjom Žuljević</strong></p><p>Pitali smo je zbog čega se prijavila u 'Život na vagi'.</p><p>- Prijavila sam se jer mislim da mi je ovo jedina šansa da se pokrenem. Na kojoj god sam dijeti sama bila, nije funkcioniralo, a ovdje imam cijeli tim ljudi s ogromnim znanjem da mi pomognu - ispričala nam je te otkrila koja joj je željena kilaža: </p><p>- Želim prvo pasti ispod stotke i nakon toga na 85 kila - kaže Petra. </p><p>Petra je nakon jednog treninga nasamo popričala s trenerom Edom i otkrila mu je tešku životnu priču.</p><p>- Tata je umro, mama je imala karcinom štitnjače, a meni se više nije dalo živjeti pa sam si pokušala oduzeti život. Dođe ti previše svega i grozno je da dođe do toga. Ja sam to trebala nekome reći, ali sam šutjela i trpjela dok to više nije išlo. To mi se tad činilo kao jedino rješenje - rekla je Petra u potresnoj ispovijesti. </p><p>Petra nam je rekla kako se s teškim situacijama loše nosi.</p><p>- Zatvaram se u sebe, gutam svoje emocije kao što gutam 'junk food'. Najteže mi je pala smrt oca i mislim da još uvijek pokušavam se s tim pomiriti - ispričala nam je. </p><p>Kaže kako joj je zbog debljine palo samopouzdanje i da se dosta ustručava.</p><p>- Debljina je utjecala na sve aspekte mog života, ali konačno sam se uhvatila u koštac s njom i radim na sebi - kaže Petra. </p><p>U showu se najviše zbližila s Vijoletom i Maricom, s kojima je u sobi od prvog dana, a otkrila nam je i što misli o Edi.</p><p>- Edo je duša od čovjeka, jako mi je drago da smo izabrali njega za trenera. Koliko god ja njurgam ponekad na njega toliko i obožavam njega kao osobu te ga poštujem kao trenera - rekla je Petra. </p><p>Kao i gotovo svakom kandidatu 'Života na vagi', vježbanje i zdravija prehrana u početku su joj teško pali. </p><p>- Svaka velika promjena je teška, ali privikavam se i mogu reći da uživam u novom zdravom načinu života, a kako mi se sviđa i da li sam ga uspjela prihvatiti ćete vidjeti u finalnoj emisiji - rekla nam je Petra za kraj. </p>