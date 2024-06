Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' podijelila ljubavni savjet pa je napali: 'Nije čudno što gubimo'

Kad se muškarac ne javlja nekoliko dana i onda napiše: "Hej, što radiš?", samo mu odgovori: "Gubim interes. Što ti radiš?, savjetovala je Petra Meštrić svoje pratiteljice na Instagramu uz snimku na kojoj pleše u jednome klubu.

Kandidatkinja treće sezone 'Braka na prvu' i liječnica ovim je savjetom zaradila pohvale, ali i kritike.

- Gubimo mi interes kad vidim mame od 40 godina po klubovima koje se naslikavaju za Instagram i glume uspješne, toliko o krizi identiteta - napisao je pratitelj, dok ju je drugi izvrijeđao i nazvao 'krampačom'.

Petra se odmah snašla i poručila pratitelju 'neka se opere'.

- Nema filtera, striček, shvatit ću to da sam toliko prekrasna da je teško vjerovati da nije filter. Pa hvala vam - dodala je.

Foto: Instagram

Osim toga, podijelila je fotografiju prije estetskih zahvata i naglasila kako 'nije bila ružna ni prije zahvata'.

Nedavno je otkrila kako je lakša 15 kilograma.

- Za vrijeme snimanja 'Braka na prvu' imala sam najviše kilograma u životu, a to je bilo 74. Krenula sam na dijetu i lagano vježbati, već sam pred kraj snimanja 'pala' na 72. U tih dvije godine (do sada) smršavjela sam oko 15 kg i sad imam 58 kilograma - ispričala je za RTL.

Foto: Instagram

Kandidatkinja treće sezone 'Braka na prvu' prije nekoliko mjeseci počela je trenirati sa Stefanom Modrićem, s kojim se sprijateljila u sociološkom eksperimentu.

- Iskreno, treninzi su jako naporni, Stefan me ne štedi, ali tako se i postižu najbolji rezultati. On osmisli svaki trening unaprijed, a ja pojma nemam što me čeka. Dala sam potpuno povjerenje u njegove ruke jer je ipak on školovan po tom pitanju - priznala je Petra.

Foto: Instagram

Osim toga, pazi na prehranu.

- Ja sam osoba koja ne podnosi restrikcije. Volim dobro jesti više od ičega. Kad sam u restoranima, jedem doslovno sve što mi se u tom trenutku jede, ali u manjim količinama od onoga što bih nekad pojela - rekla je.