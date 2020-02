Petrin i Čedo preminuli, brojni razvodi, poziranja za Playboy...

Iako je “Villa Maria” prva hrvatska telenovela koja je premijerno trebala biti prikazana kod nas, čast da je prvi pogledaju pripala je Srbima. Naime, prva epizoda serije počela je na RTV Pinku u listopadu 2004., istog dana kad i na HTV-u, ali pola sata ranije. Priča je to o tri obitelji koje povezuju i istodobno razdvajaju novac, ljubav i izdaja. Proračun za 160 epizoda bio je 3,5 milijuna eura, a glavni glumci su za plaćeni oko 30.000 eura, otprilike 225 tisuće kuna. Serija je dobila izvrsne reakcije publike i u Hrvatskoj i u susjednoj Srbiji, zbog čega je u posljednjih deset epizoda ulogu dobio i beogradski glumac Vojin Ćetković (42).

Bio je to prvi televizijski projekt u Hrvatskoj za koju je organizirana audicija za glumce. Tako je “Villa Maria” iznjedrila nove glumačke nade poput Mislava Čavajde, Damira Markovine, Jelene Perčin, Csille Barath Bastaić, Jelene Veljače, autorice dramskih serija koja se upravo na setu “Ville Marije” zaljubila u proces stvaranja serijala.

- Villa Maria bio je sudbonosan projekt za mene. Najviše pamtim Miju Begović, s kojom sam osam mjeseci dijelila apartman u Jadran filmu, rekla je jednom prilikom Jelena Veljača

Foto: AVA Production Damir Markovina je tih godina gledateljice osvojio zahvaljujući izgledu, koji neodoljivo podsjeća na osjećajne latino šarmere iz meksičkih sapunica.

- Ljudi me prepoznaju, iz kafića viču: ‘Luka, ti si Bog’, a u dućanu su me ispitivali: ‘Oprostite, vi se ženite u seriji?’ - pričao je rođeni Beograđanin. Ljubomornog Ivana Juraka igrao je Mislav Čavajda, koji je tada imao bujnu kosu. Glumac je poslije kazao da ju je počeo gubiti s 18 godina, no smireno se nosio s time.

Foto: PIXSELL

Prva scena koju su snimili za seriju bio je dolazak Nataše Jug (Nives Ivanković) u Zagreb avionom. Dok se snimala sapunica i Ivanković je snimala vlastiti dokumentarac “Villa Maria: Iza kulisa”. Kad nije glumila, hodala je po setu s kamerom dugih osam mjeseci.

Foto: PIXSELL - Budući da sam dokumentarac sama snimila, montirala i režirala, za prvijenac nije bio loš. Nadam se da ću u budućnosti možda krenuti tim putem jer sam prije glume željela biti redatelj - pričala je Nives

Jelena Rozga u seriji je glumila Mirnu Polić. Iako cijeni iskustvo koje je stekla, u početku je na set dolazila mrzovoljna jer se morala prerano ustati.

- Inače se budim iza podneva, a ovo je bilo oko 5 ujutro. U početku sam bila malo nervozna, ali kasnije sam guštala - rekla je tad splitska pjevačica.

GDJE SU DANAS GLUMCI IZ SERIJE?

Jelena Veljača

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Hrvatska glumica, producent i scenarista Jelena Veljača (38) glumu je zamijenila pisanjem scenarija, a iza sebe ima nekoliko velikih serija među kojima su 'Larin izbor', 'Pogrešan čovjek'...

Damir Markovina

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL Član je ansambla drame HNK-a Zagreb. Kasnije glumio u 'Larinom izboru', 'Bibinom svijetu', 'Sve će biti dobro' te je režirao u seriji 'Da sam ja netko'.

Žarko Radič

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL Nastavio glumiti u projektima domaće produkcije. Ostvario uloge u 'Na granici', 'Kud puklo da puklo', 'Ruža vjetrova'. O privatnom životu ne voli pričati. Prije godinu dana priznao je da je u vezi s Esterom Šimek.

Ksenija Pajić

Foto: Zarko Basic/PIXSELL S honorarom iz serije otplatila je stambeni kredit. Nastavila je glumiti u Gavelli, kao i u brojnim sapunicama, zbog čega je dobila titulu domaće kraljice sapunica. Publika obožava njezine kazališne bravure, a televizijski gledatelji rado je pamte kao Židovku Dagmar iz 'Ponosa Ratkajevih', Anu Jurak iz naše prve sapunice 'Villa Marija' ili kao opaku glavnu urednicu tabloida Kseniju Fisher iz 'Ljubavi u zaleđu'.

Nada Gačešić

Nastavila glumiti u domaćim produkcijama i u kazalištu. Na prethodnim izborima podržavala Miroslava Škoru.

Čedo Martinić

Foto: Ivana Ivanović/Pixsell U telenoveli je igrao Maksa Lovreka, a osim glume, volio je i glazbu. S klapom Sv. Florijan pobijedio je na Splitskom festivalu 2010. s pjesmom “Kako ću joj reć da varin”. Iste godine otkrio je da ima tumor koji je metastazirao, u prosincu 2011. preminuo je u 51. godini.

Mislav Čavajda

Foto: Pixsell/Večernji list Nedavno je imao prometnu nesreću, iz koje se, srećom, izvukao s lakšim posljedicama. Ako pitate Biserku Petrović, on bi trebao glumiti njezina sina Dražena u najavljivanom filmu o životu šibenskog košarkaškog genijalca.

Sven Madžarević

Zbog očeva posla živio je u L.A.-u gdje mu je susjeda bila Sharon Stone.. Igrao je još u tek desetak serija, nakon čega se povukao sa scene. Zadnje se mogao vidjeti u seriji 'Zora dubrovačka' prije četiri godine. Nastavio glumiti u kazalištu.

Barbara Vicković

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL I ona je nastavila glumiti u domaćim produkcijama. Pamtimo je kao Miru iz 'Na granici', Anu iz 'Kud puklo da puklo'. Gabrijelu iz 'Zabranjene ljubavi'... Nakon završetka serije dobila je drugo dijete, ali se ubrzo i rastala od Željka Bakule. Nedavno nam je rekla kako je sretna u životu sa svojom dvojicom sinova te da o novom braku ne razmišlja. Slikala se i za Playboy.

- Ne mogu reći da mi je pomoglo pri dobivanju nekih poslova, ali osobno mi je neke stvari donio. To su neka oslobođenja, jer sam to htjela i nitko me nije nagovorio na to. Mediji su malo prenapuhali tu ideju da će mi slike pomoći u karijeri glumice. To je samo jedan u nizu poslova koje sam radila. Kroz Playboy sam na jedan dodatan način prezentirala svoje ime - pojasnila je kasnije.

Nives Ivanković

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL Stalnoprisutna na malim ekranima. Glumila u 'Novinama', 'Lud, zbunjen, normalan', 'Ruži vjetrova', 'Nad lipom 35'. Stalna je članica ansambla drame u splitskom HNK-u u kojem redovno glumi.

Csilla Barath Bastaić

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL Nakon sapunice nastavila je glumiti u raznim projektima, kako televizijskim, tako i kazališnim. Glumica je bila neko vrijeme u Engleskoj kako bi proširila svoje obrazovanje. Ne voli se medijski eksponirati.

Maja Petrin

Foto: Marijan Delija 2009. godine preživjela je infarkt koji joj je ostavio posljedice na srcu. Talentirana glumica, koja se jednako dobro snalazila pred kamerama i na kazališnim daskama iznenada je preminula 2014. u 42. godini.

Mia Begović

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Dobila je otkaz nekoliko tjedana prije završetka snimanja telenovele. Razlozi otkaza nikad nisu bili poznati javnostI. Tijekom najveće popularnosti “Ville Marije” Mia se udala za poduzetnika Željka Žnidarića. Razvod je uslijedio 2010. godine. Dok je ona snimala “Survivor”, Žnidarić je promijenio brave na vratima stana. Trodnevnim kampiranjem ispred stana šokirala javnost. Na kraju su se dogovorili o podjeli imovine. Sve slabije glumački aktivna.

