Phil Collins o zdravlju: Imam medicinsku sestru koja se za mene brine 24 sata dnevno

Legendarni glazbenik Phil Collins (75) živi pod 24-satnom njegom medicinske sestre nakon niza teških zdravstvenih problema s kojima se bori posljednjih godina. Frontmen Genesisa, čija je karijera trajala gotovo šest desetljeća, zbog narušenog zdravlja oprostio se od pozornice i ne vjeruje da će ikada više nastupati uživo.

Collins se već godinama bori s posljedicama ozljeda koje su rezultat desetljeća sviranja bubnjeva, a situacija je eskalirala do te mjere da više ne može hodati bez pomoći. Posljednji put je s obožavateljima podijelio pozornicu u ožujku 2022. godine, kada se ponovno okupio sa svojim bendom Genesis za oproštajni koncert u londonskoj O2 Areni. Taj je nastup, u sklopu turneje 'The Last Domino?', odradio sjedeći, a tada je priznao kako ne vidi mogućnost da se ikada više vrati nastupima. Na pitanje hoće li ponovno pjevati uživo, kratko je odgovorio: "Ne vidim kako bi se to moglo dogoditi".

Njegovo stanje zahtijeva stalnu medicinsku skrb. U nedavnom dokumentarcu BBC-ja, snimljenom povodom njegovog 75. rođendana, otkrio je detalje svoje svakodnevice.

​- Imam 24-satnu medicinsku sestru koja se brine da uzimam lijekove kako treba. To je proces koji traje - podijelio je Collins.

'Sve što je moglo poći po zlu, pošlo je po zlu'

U novom intervjuu za BBC Breakfast, Collins je otvoreno progovorio o teškom razdoblju kroz koje je prošao. Iako tvrdi da su posljednjih 18 mjeseci bili stabilni, razdoblje prije toga bilo je iznimno teško.

​- Prije toga nije bilo tako dobro. Sve me sustiglo u isto vrijeme. Sve što je moglo poći po zlu, pošlo je po zlu - rekao je glazbenik.

Njegov popis zdravstvenih problema je dugačak. Sve je počelo ozljedom kralježnice 2007. godine, koja je uzrokovala oštećenje živaca i gubitak osjećaja u prstima, zbog čega više ne može svirati bubnjeve. Zbog toga je razvio i stanje poznato kao "padajuće stopalo", zbog kojeg hoda uz pomoć štaka. Uz to, prošao je čak pet operacija koljena, koje se ili inficiralo ili ponovno lomilo. Tijekom jednog boravka u bolnici zarazio se i Covidom, a priznao je da su mu bubrezi počeli otkazivati, djelomično i zbog problema s alkoholom u prošlosti.

Unatoč svemu, glazba i dalje živi

Iako je njegova izvođačka karijera završena, Collins ne isključuje mogućnost stvaranja nove glazbe. Kaže kako se osjeća pozitivno po pitanju budućnosti i želi se vratiti u svoj kućni studio.

*uz korištenje AI-ja

​- Stalno si govorim da se moram vratiti u studio. Imam puno ideja za tekstove koje zapisujem. Postoje stvari koje su napola dovršene i nekoliko njih koje su gotove. Dakle, postoji nešto u što mogu zagristi i početi raditi - otkrio je.

Njegov doprinos glazbi ostat će trajno zapisan. Kao član Genesisa, koji je osnovan 1967. godine, i kao solo izvođač, ostvario je nevjerojatan uspjeh s hitovima poput 'Against All Odds', 'Another Day In Paradise' i 'In The Air Tonight'. Jedini je izvođač koji je 1985. nastupio na oba Live Aid koncerta, i na Wembleyju u Londonu i na JFK stadionu u Philadelphiji, zahvaljujući letu Concordeom. Kasnije ove godine trebao bi po drugi put biti primljen u Rock & Roll Hall of Fame, nakon što je prvi put uveden kao član Genesisa 2010. godine.