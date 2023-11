Phoebe iz 'Prijatelja' oprostila se od Perryja: 'Hvala što si se pojavio i kad ti nije bilo dobro'

Glumica Lisa Kudrow (60) oprostila se od svog dragog Chandlera. Ona je u seriji 'Prijatelji' utjelovila Phoebe Buffay, a s Matthewom Perryjem je dijelila divne trenutke.

- Predložio si da igramo poker i učinio si to toliko zabavnim dok smo se tek zbližavali. Hvala ti za to. Hvala ti što si me toliko nasmijao da su me od smijeha boljeli mišići i suze mi tekle niz lice svaki dan - prisjetila se Lisa u opisu fotografije na kojoj je s Perryjem.

Glumica ističe da je Matthew bio iznimno profesionalan u svom poslu i uvijek raspoložen za razgovor.

- Hvala ti na tvom toplom srcu, veza nas šestero doista je zahtijevala kompromis. I hvala ti za razgovore. Hvala ti što si se pojavio na snimanju kad ti nije bilo dobro. I tad si briljirao. Hvala ti za najboljih 10 godina koje sam mogla imati. Hvala ti što si mi vjerovao. Hvala ti što sam poznavajući tebe naučila što je milost i ljubav. Hvala ti na vremenu koje sam provela s tobom, Matthew - emotivno je napisala glumica.

Foto: Supplied by LMK / IPA

Perry je krajem prošlog mjeseca pronađen mrtav u svom domu u Los Angelesu. Bliski prijatelji kažu kako je bio čist, a točan uzrok smrti još se čeka.