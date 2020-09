Phoenix bi mogao zaraditi 50 milijuna dolara ukoliko prihvati glumiti u dva nastavka 'Jokera'

Nakon što je osvojio više nagrada, uključujući Oscara, za portret zlikovca iz stripa, holivudski glumac pregovara o povratku. Scenariji za dva nastavka 'Jokera' se pišu, a Joaquin je s time upoznat

<p>Glumac <strong>Joaquin Phoenix</strong> (45) mogao bi dobiti vrtoglavih 50 milijuna dolara za ulogu u dva nastavka filma 'Joker', piše <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/joaquin-phoenix-offered-50million-joker-22672996" target="_blank">Mirror</a>. Trenutačno je u pregovorima za daljnji rad.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Joker dobio bistu</strong></p><p>- Joaquin je u početku osjećao kako će 'Joker' biti samostalni film. No sada je promijenio mišljenje. Ponovno želi glumiti ovaj lik, unatoč kontroverzama koje su uslijedile - rekao je izvor za strane medije. </p><p>Scenariji se pišu, a Joaquin je s time upoznat. </p><p>- Warner Bros planira napraviti dva nastavka u sljedeće četiri godine. Samo se čeka da Joaquin prihvati uvjete i najveću zaradu u svojoj dosadašnjoj karijeri - dodao je izvor. </p><p>Phoenix je do posljednjeg trenutka čekao da potpiše ugovor za prvu ulogu Jokera, no za nastavke traži da se angažira dugoročno. Producenti se nadaju kako će filmovi biti spremni za 2022. i 2024. godinu. </p><p>Film 'Joker' je u kinodistribuciju krenuo prošle jeseni i oborio je rekord. U samo prvom vikendu prikazivanja u američkim kinima, zaradio je vrtoglavih 96.000.000 dolara.</p><p> </p><p> </p><p> </p>