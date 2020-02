Skroman Phoenix: Jeo burger na podu i smijao se zaručnici...

Joaquin Phoenix dobitnik je Oscara u kategoriji najbolji glumac za ulogu Jokera u istoimenom filmu. I prije proglašenja pobjednika Phoenix je slovio kao glavni favorit, a sad je, iz četvrtog pokušaja, došao do svojeg prvog kipića.

Iako je svoju prvu nominaciju za Oscara dobio još 2006. godine za ulogu Johnnyja Casha u 'Hodu po rubu', Phoenix je skromno proslavio svoj prvi kipić i to u društvu zaručnice Rooney Mare (34). Paparazzi su ulovili Phoenixa i Maru kako jedu vegetarijanske burgere sjedeći na stepenicama dok se smiješe jedno drugome.

Također, obožavatelji su primijetili kako se američka glumica presvukla iz cipela na visoku petu koje je zamijenila tenisicama, a cijeli je prizor oduševio obožavatelje.

Joaquin Phoenix celebrated his Oscar win by eating a vegan burger with his fiance Rooney Mara, who's casually wearing a pair of Converse sneakers.



Look how simple yet happy they are. I love this photo. 😭❤️ pic.twitter.com/8afI1p02vm