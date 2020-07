Picasso: Optužili ga da je ukrao Mona Lisu, imao je cijeli harem žena, a među njima i Hrvaticu

No osim po fascinantnom likovnom opusu Picasso je kao osoba bio poznat po prilično nezgodnom karakteru, osobito kad su u pitanju žene i njihov odnos s njima

<p><em>O njima govorimo kao o vječitim lutalicama, sakupljačima sekundarnih sirovina i prosjacima, ali ne i kao o glumcima, znanstvenicima... Za njih kažemo da vole život, pjesmu i igru.</em></p><p><em>Riječ je o narodu koji je porijeklom iz Indije, a jedina knjiga koju su ponijeli iz svoje postojbine je jezik. Kulturu naroda, čiji naziv u prijevodu znači ‘čovjek’, čine jezik, glazba, religija i mitovi. Njihova zastava je plavo-zelena s točkom u sredini, a himna ‘Đelem-đelem’. Oni su Romi. </em></p><p>U španjolskoj Malagi u obitelji Picasso rodilo se maleno i slabašno djetešce. Dječak je bio toliko sitan da je babica koja ga je porodila bila uvjerena da je rođen mrtav. </p><p>Stavila je maleno tijelo na stol, a oko njega je zamišljen hodao ujak dječačića s velikom cigarom u ustima. U jednom je trenutku dječaku u lice puhnuo gust dim, a bebino lice napravilo je grimasu negodovanja.</p><p>Tada su svi shvatili da malac nije mrtav, i tako je 25. listopada 1881. krenuo život jednog od najvećih umjetnika svih vremena, <strong>Pabla Picassa.</strong></p><p>Dječak Pablo od najranijih je dana pokazivao da će biti talent za umjetnost. Počeo je crtati i prije nego je pričao kako spada, a prva riječ koju je izgovorio bila je "piz", skraćeno od "lapiz", što znači olovka.</p><p>Prvu sliku, Le Picador, naslikao je sa svega devet godina, a sve o umjetnosti učio je od oca koji je i sam bio umjetnik te profesor umjetnosti.</p><p>Inače, manje je poznato da je Picasso bio porijeklom Rom i na to je bio veoma ponosan. </p><p>No osim po fascinantnom likovnom opusu Picasso je kao osoba bio poznat po prilično nezgodnom karakteru, osobito kad su u pitanju žene i njihov odnos s njima.</p><p>Generalno, bio je drzak i sebičan, a tako se odnosio i prema ljudima oko sebe. Obožavao je Cezannea i sa sobom je nosio pištolj napunjen ćorcima. Pucao bi bez pardona na ljude koji su mu bili naporni i dosadni, ili na one koji su na bilo koji način vrijeđali Cezannea.</p><p>Bio je veliki prijatelj s još jednim slikarskim velikanom,<strong> Marcom Chagallom</strong>, a kad je 1911. ukradena Mona Lisa is Louvrea, Picassa su ispitivali kao jednog od osumnjičenika.</p><p>Sve je krenulo kad je Pablov prijatelj, pjesnik <strong>Guillaume Apollinaire</strong>, rekao policiji da slikar ima neke veze s krađom. Na kraju su obojica oslobođeni optužbi.</p><p>Picasso je bio vrlo promiskuitetan muškarac koji je tijekom svog života imao stotine ljubavnica. No o tome kolika je "sreća" bila živjeti sa slikarom dovoljno govori podatak da su se, od šest važnih žena u njegovu životu, dvije ubile, a dvije posve skrenule s pameti. </p><p>Ženio se dvaput i dobio četvero djece s tri žene. Za svoje je ljubavnice imao dva osnovna kriterija, da su pokorne i poslušne te da su niže od njega koji je bio visok samo 163 centimetra. Kažu da je ženama koje su mu zapele za oko poklanjao figuricu malog čovječuljka s golemim falusom, što je bio znak da s njima želi u krevet. </p><p>Često je to bez pardona radio i pred zakonitim suprugama. Navodno mu je, nekom prilikom, jedna od ljubavnica rekla: "Možeš biti izvanredan umjetnik, ali moralno si potpuno bezvrijedan".</p><p>Sve su mu veze bile turbulentne i uglavnom mučne za žene koje su s njim živjele. Prvu dugu vezu imao je s<strong> Fernande Olivier</strong>. Bili su zajedno sedam godina i bila je njegova muza, ali na kraju ju je ostavio bez novčića i bez ikakvih prava na njegova djela. </p><p>U brak je prvi put ušao s balerinom <strong>Olgom Khokhlovom</strong>, a sin Paulo im se rodio 1921. Brak je bio mučan i prepun trzavica, a nakon što su se razišli on se godinama odbijao razvesti od nje kako mu ne bi uzela polovicu bogatstva.</p><p>No i nakon razlaza s umjetnikom njezina muka nije prestala. Maloljetnu 17-godišnju<strong> Marie-Therese Walter</strong> upoznao je 1927. te je bez imalo grižnje savjesti s mlađahnom ljubavnicom živio u stanu koji je gledao točno na stan u kojem je živjela njegova, još uvijek zakonita, supruga Olga. Balerina je na kraju umrla od raka 1955.</p><p>Druga Picassova žena zvala se <strong>Jacqueline Roque</strong>, i oženio ju je kad je imao 79 godina. U samo godinu dana naslikao je 70 njezinih portreta. Završila je tragično – pucala si je u glavu iz pištolja 1979. godine, šest godina nakon Pablove smrti. Njezinom samoubojstvu prethodila je još jedna tragedija.</p><p>Nakon što je Pablo umro 1973., Jacqueline je Claudeu, jednom od njegovih osmero unučadi, zabranila da dođe na djedov sprovod. On je zbog toga popio bocu varikine i umro nakon tri mjeseca agonije. Negdje u međuvremenu, 1977. godine, tragično je skončala i Pablova ljubavnica Marie-Therese Walters. Objesila se u garaži četiri godine nakon njegove smrti.</p><p>Na našim prostorima svakako najpoznatija Picassova ljubavnica je <strong>Dora Maar</strong>, mlada umjetnica hrvatskog podrijetla koja je devet godina živjela u sjeni umjetničkog velikana.</p><p>Tijekom tog perioda patila je od dubokih i teških depresija, a nakon što ju je Picasso ostavio, doživjela je potpuni mentalni kolaps. Kažu da je tada izjavila: "Nakon Picassa, samo Bog".</p><p>Picasso je bez zadrške obožavao životinje. Imao je više kućnih ljubimaca – miša, kornjaču, majmuna te hrpu mačaka i pasa. Više je volio slikati žene nego muškarce jer je seks povezivao s umjetnošću.</p><p>Picasso je uz sina Paula još imao sina Claudea i kćer Mayu, a posljednje dijete, Paloma (72), rođena je kada je on imao 68 godina. Ona je danas francuska modna dizajnerica i poslovna žena, poznata po dizajnu dragulja za Tiffany & Co., kao i parfemu koji je po njoj dobio ime. </p><p>Politička uvjerenja su mu bila lijeva, komunistička, pa se 1944., ubrzo nakon oslobođenja Pariza, u dobi od 62 godine, pridružio Francuskoj komunističkoj partiji. Navodno je jednom rekao: "Pridružio sam se obitelji, a kao i svaka obitelj, i ova je puna govana".</p><p>Dizajnirao je i plakat za film <strong>Veljka Bulajića</strong> "Bitka na Neretvi". Riječ je o najskupljem filmskom ostvarenju na području bivše Jugoslavije za koje je, kažu, budžet odobrio <strong>Josip Broz Tito </strong>osobno. Prema Bulajićevoj priči, Picasso za plakat nije tražio honorar, nego samo kutiju najboljih jugoslavenskih vina.</p><p>Kad je umro u Francuskoj 1973. godine, Picasso je bio najbogatiji umjetnik u povijesti. Od doista golemog opusa, mnogi smatraju da je njegovo kapitalno djelo čuvena Guernica iz 1937., monumentalno platno koje prikazuje užase rata i nasilja u Španjolskoj te simboliku cijelog ljudskog roda oskvrnutog mahnitošću i smrću.</p><p>Inspiraciju za ovo djelo Picasso je dobio nakon što su zrakoplovi njemačke Luftwaffe bombardirali stari baskijski grad Guernicu.</p><p>Slika se danas čuva u Nacionalnom muzeju Reina Sofia u Madridu. Picasso je poznat i kao začetnik kubizma, a osim slikarstvom bavio se i kiparstvom, keramikom, scenografijom, pjesništvom i dramaturgijom.</p><p>Tijekom svog dugog života koji je okončan 1973. u 91. godini umjetnik je, prema nekim procjenama, naslikao oko 13.500 slika i napravio gotovo 100.000 grafika i gravura.</p><p>Retrospektiva koja bi na sveobuhvatan način prikazala čitav njegov rad, koji pripada nekolicini umjetničkih pravaca, premašila bi kapacitete postojećih stalnih postavki dva muzeja, jednog u Barceloni, a drugog u Parizu, koji su posvećeni isključivo njegovim djelima.</p><p>Utjecaj što ga je Picasso izvršio na čitavu generaciju modernih umjetnika bio je ogroman, a brojnost i opseg njegovih radova pokazali su da uvijek postoje nove mogućnosti koje valja ispitati.</p><p> </p><p> </p>