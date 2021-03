Bivši voditelj, Piers Morgan (55) tvrdi da njemu i sinovima prijete smrću nakon što je optužio Meghan Markle (39) da je lagala tijekom intervjua kod Oprah.

Piers je u Mail on Sunday izjavio da su se nedugo nakon njega na meti prijetnji našli i njegovi sinovi.

- Poslali su mi snimke otrovnih prijetnji nasiljem upućenih njima. Poruka koju su dobili moji sinovi glasi: 'Kad ti otac umre, svijet će prirediti zabavu' - kazao je bivši voditelj.

- Jedan se trol zarekao da će me ubiti pred sinovima Spencerom, Albertom i Stanleyjem - rekao je Morgan, a londonska je policija za The Independent potvrdila da istražuju prijetnje.

Piers je isto tako naglasio da njegovim sinovima nije stalo do Meghan Markle te da ne dijele njegovo mišljenje o njoj.

Morgan je priznao i to da mu je žao što je tijekom svađe oko intervjua Meghan i Harryja napustio emisiju 'Good Morning Britain', koju je donedavno vodio.

- Kad razmislim, nisam to trebao učiniti - rekao je.

No s obzirom na to da je uvjet da ostane na voditeljskoj poziciji bio to da se ispriča Meghan, to ne bi ništa promijenilo, kaže.

- Pa, nisam se htio ispričati Meghan Markle jer istina je da joj ne vjerujem - napisao je Morgan. Dodao je i to da bi u slobodnom demokratskom društvu trebalo biti dopušteno da se nekome ne vjeruje.

- To je zasigurno sama bit slobode govora? Kad bih sada rekao da vjerujem Meghan, lagao bih publici, radio bih ono za što sam nju optužio - zaključio je Morgan.

Podsjetimo, Piers Morgan izjurio je sa snimanja emisije Good Morning Britain nakon što ga je Alex Beresford prozvao zbog komentara na račun Meghan Markle. Nakon toga Piers je dao otkaz.

