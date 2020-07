Pinčić: 'Negativne komentare mi pišu većinom žene, žalosno'

Doris se nedavno na društvenim mrežama osvrnula na roditeljstvo. Zahvalna je što ima dvoje zdrave djece, no smatra kako mnogima nije lako biti roditelj. Na račun objave dobila je brojne komentare

<p>Voditeljica i glumica <strong>Doris Pinčić</strong> (31) pridružila se ženama koje na društvenim mrežama govore svoja iskustva o majčinstvu i trudnoći. Na Instagramu je nedavno objavila fotografiju na kojoj doji svoju kćer <strong>Gitu</strong> (2) i napisala podužu priču.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Doris i Boris potvrdili kraj braka</strong></p><p>Između ostaloga, napisala je kako je svakim danom iznova zahvalna što ima zdravu djecu koja su joj lagano i bezbolno stigla na svijet iako su joj s 14 godina dijagnosticirani policistični jajnici zbog kojih je strahovala da to neće biti tako lako. Dodala je i kako se svi previše petljaju u tuđe maternice te da nije lako biti roditelj, a mnogima nije lako ni zatrudnjeti.</p><p>- Nikad neću reći da su svi muškarci isti ni da su muškarci negativci, ali doista, nisam primijetila da se njih toliko propitkuje o intimnim stvarima koliko se nas pita. Ajmo svi skupa malo lakše... Prvo mi same jedna po drugoj a onda i svi ostali... - napisala je Doris.</p><p>Ispod objave počeli su se nizati brojni komentari njezinih pratiteljica. Nije odgovarala na njih, ali jedan ju je naljutio pa je pratiteljicu koja je napisala komentar javno prozvala.</p><p>- Zna se tko je Doris, razgolićena lutka bez polutke u mozgu - glasio je komentar, a Doris je na njega odgovorila na Instagram Storyju.</p><p>- Očekivala sam svakakve reakcije na zadnjoj objavi, ali ono što me najviše iznenadilo jest što su negativne reakcije većinom pisale žene. Žena je ženi uistinu vuk. Umjesto da se međusobno podržavamo i branimo jer muškarci to nikada nisu doživjeli, mi ovako. Jako žalosno. Navedeni komentar sam posebno istaknula jer sam upravo od ove žene dobila najviše i najbezobraznije komentare koje nažalost ne mogu sve objaviti jer je dotična obrisala sve komentare kad je dobila odgovor na iste. Svi su hrabri i jaki na riječima na internetu zato što misle da ta osoba ne čita to? Mislite li da to opravdava vaše ponašanje i postupke onda? Tako da vas sve molim da dva puta promislite prije nego što nešto komentirate, jer iza društvene mreže stoji stvarna osoba sa stvarnim osjećajima - poručila je Pinčić.</p><p>Dodala je kako nju ne dotiču takvi komentari, ali kako treba misliti na one koji nisu toliko hrabri i jaki. </p><p> </p><p> </p><p> </p>