Pique nakon prekida snimljen u restoranu s nepoznatom ženom

Vlasnica restorana u Stockholmu na društvenim mrežama podijelila je fotografije nogometaša Gerarda Piquea (35) i misteriozne plavuše, čiji identitet još nije otkriven, a s kojom je partijao ovih dana, piše Daily Mail.

Prema riječima izvora koji se tamo našao, igrač Barcelone, koji je nedavno prekinuo dugogodišnju vezu s pjevačicom Shakirom (45), odbio je pozdraviti sina vlasnice restorana i tako je naljutio. Ona je zatim odlučila fotkati nogometaša s pratnjom i sve objaviti na društvenim mrežama.

Objava poznate švedske blogerice i vlasnice restorana Katrin Zytomierske ubrzo je postala viralna. Na fotografiji koju je postavila na svom profilu mogu se vidjeti Pique, koji na glavi ima kapuljaču, i njegova pratnja, plavuša s rozom kapom na glavi.

- Slušaj me ti, gubitniče. Vjerojatno te želi većina žena na ovoj zabavi. Vidim te i odmah pomislim na svog sina. Bila sam jasna s tobom. Tražila sam te da pozdraviš mog sina i rekao si 'ne'. Jer si tko? Tip koji može driblati s loptom. To me baš i ne impresionira. Ono što me rastužuje je što je slava ušla u tvoju glavu i to je patetično. Ti si samo tip s loptom. Znaš što, karma je ku*ka i ugrist će te za tvoju stražnjicu - napisala je Katrin ispod objavljenih fotografija.

Nakon što je priča izašla i u španjolskim medijima, vlasnica restorana i javno je progovorila o susretu s Gerardom.

- Pitala sam ga može li pozdraviti mog sina i rekao je 'ne'. Malo iznenađena pitala sam ga opet i njegov odgovor je bio isti. Nije bio nepristojan, nego malo arogantan. Pretpostavljam da zato što je poznati nogometaš, ali nisam ga srela prije toga. Kasnije sam okinula fotografiju kako bih je objavila na svom Instagramu - ispričala je za španjolske medije.

Podsjetimo, pjevačica Shakira i nogometaš Pique nedavno su prekinuli dugogodišnju vezu za vrijeme koje su dobili dva sina. Razlog prekida navodno je prevara, a krenula su i šuškanja da igrač Barcelone već ima novu djevojku.

Kako su ranije izvijestili španjolski mediji, njihovi izvori tvrde da je Pique već u vezi s konobaricom koju je upoznao u kafiću, a koja je uz to i prijateljica igrača Riqui Puiga. Njezini inicijali navodno su C.C., a živi u Kataloniji, regiji u kojoj se nogometaš nalazi.

Tko je atraktivna plavuša koja je nogometašu pravila društvo u Švedskoj, a i možda pomogla liječiti rane zbog teškog prekida, još se ne zna...

