Pisala iz perspektive psa, ranije promijenila ime: 'Nisam više Ivana, zašto to nekoga smeta?'

U strašnim požarima u Los Angelesu poginulo je 16 osoba, više od 12.000 domova je spaljeno, oko 105.000 ljudi je evakuirano. Pod kontrolom je, kažu izvješća, tek oko 20 posto požara, a vjetar koji svakodnevno pogoršava situaciju ne jenjava. Požari u Los Angelesu rastužili su obitelj Višnjić.

Holivudski glumac Goran (52) i supruga Eve (54) u Americi su živjeli 25 godina. Kći redatelja Antuna Vrdoljak o svemu se oglasila preko Instagram profila njihova udomljenog psa Leftyja. Objavu je napisala "u licu" svog psa...

'Ljudi su izgubili domove'

"Moja mama i ja u suzama smo zbog onoga što se događa našem voljenom Los Angelesu. To je razarajuće, srcedrapajuće i nikad prije viđeno. Moji su roditelji tamo živjeli 25 godina i navikli su na divlje požare u Kaliforniji, ali ovo je prvi put da cijeli grad Los Angeles gori u plamenu. Moja mama voli Los Angeles i to je bio njezin dom veći dio njezina života. Preselili smo se iz različitih razloga, ali Los Angeles će uvijek ostati u njezinu srcu i osjećat će se kao kod kuće svaki put kad tamo otputuje posjetiti drage prijatelje koji joj jako nedostaju. Sad svi ti divni ljudi evakuiraju svoje domove, a neki su već izgubili svoje. Baš smo slomljeni. Molimo za sve vas i sve životinje koje pate. Volimo te LA", piše u objavi na profilu psa.

Zatim se Eve ispričala pratiteljima što ne odgovara na poruke jer, kako kaže, danima ne spava.

Eve, koja se nekoć zvala Ivana, priložila je i neke fotografije iz vremena kad su živjeli u Americi. A prije nekoliko godina na društvenim je mrežama objasnila promjenu imena: "Ovo sam ja. Eva Višnjić. Bez šminke i fotošopa. Samo ja. Ne, nisam više Ivana, ali ne kužim zašto to ikoga smeta? Zašto mi se ljudi koji me uopće ne poznaju obraćaju s imenom koje više nije moje? I zašto je normalno i prihvatljivo da sam promijenila prezime, ali ne i ime. Moji roditelji su me htjeli nazvati Marija, ali da udobrovolje drugim članovima obitelji, na kraju su me nazvali Ivana. Moj otac me oduvijek zvao, od milja, Nune. Gotovo nikad pravim imenom. Ali moji roditelji mene mogu zvati kako god to oni žele. Jer oni su moji roditelji i ja ih volim i poštujem. Ne, nisam promijenila ime jer Amerikanci 'nisu mogli izgovoriti Ivana' (to je novinarska sloboda i izvrtanje izjava), nego zato što nisam htjela biti 'Ruskinja ili Ajvana kao Ajvana Trump' (da, Amerikanci ime Ivana pretežno izgovaraju Ajvana)", napisala je tad.

Preselili se 2020. godine

Goran Višnjić se s obitelji preselio 2020. iz Kalifornije u Veliku Britaniju, točnije grofoviju Cornwall, koja se nalazi na krajnjem jugozapadu zemlje. Višnjić je svjetsku karijeru izgradio u Hollywoodu, u kojemu se proslavio ulogom doktora Luke Kovača u "Hitnoj službi". Ima četvero djece - sinove Viga i Tina te kćeri Lanu i Vivien.