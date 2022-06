Pišek nakon smrti Vidoja: Život ide dalje. Znam tko ne bi želio da se zatočim u tuzi, da utihnem

Voditeljica Nikolina Ristović ex Pišek, nakon smrti supruga Vidoja Ristovića, vrijeme provodi u Zagrebu s njihovom kćeri Unom.

Otkrila nam je da je u potrazi i za novim poslom te se nada voditeljskom angažmanu, a danas je poručila na Instagramu da život teče dalje.

- Ovako sam se od sada odlučila osjećati! Znam da će biti uspona i padova, teških trenutaka, boli, ali i veselja…

Život teče. Znam tko ne bi želio da se zatočim u tuzi i u zamci predavanja sudbini, i znam tko ne bi želio da utihnem. Zadužena sam doživotno biti borac za one koje su to zaslužile. I znam da bi moj suprug to blagoslovio… I tu sam, oslonac i stijena kada god zatreba, o koju ce se razbiti sve loše misli i nakane. Istina je prava vrijednost. Često čudnija od fikcije, ali to je zato što je fikcija u obavezi da se drži vjerojatnosti; istina nije. Ponavljanje ne pretvara laž u istinu, ponekad se to zaboravlja.. - napisala je voditeljica ispod objave. Sudeći prema fotografijama, bila je na tretmanu lica.

- Nakon dosta vremena osjetila sam se tetošenom i vraćenom u život - napisala je voditeljica.

