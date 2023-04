Pišek: 'S kćeri sam nakon smrti supruga ostala na ulici. Ona me pita za djeda, ne znam što reći'

Kad mi je suprug preminuo našle smo se na ulici, doslovce bez ičega. Nisu nam dozvolili da uzmemo osobne stvari, ispričala je Nikolina Ristović (46), koja je prije 11 mjeseci ostala bez supruga Vidoja. Ona se još uvijek bori s velikom tugom, a ne pomažu joj ni neprestani napadi njenog svekra, Miše Grofa. Sada je za srpsku Gloriju otvoreno progovorila o smrti supruga, odnosu sa svekrom i teškim trenutcima koje su ona i kćer Sofija Una prošle nakon što su ostale bez Vidoja.

Nikolina je u Beogradu živjela čak 10 godina, a nakon iznenadne smrti njenog supruga bila je primorana preseliti se s kćeri Sofijom Unom nazad u Zagreb. Ostale su bez svega.

- Kad mi je suprug preminuo našle smo se na ulici, doslovce bez ičega. Nisu nam dozvolili da uzmemo osobne stvari, čak ni Sofijine igračke, iz stana u kojemu smo živjele s Vidojem. Dobila sam jednokratnu pomoć od bliskog prijatelja, koji mi je pomogao da se održim na životu i imam za najosnovnije troškove. Znala sam da od tog trenutka moram preuzeti stvari u svoje ruke, da se obračunam sa životom pa što ispadne. Ipak, ni u jednom trenutku nisam pomislila da nema izlaza - otkrila je Nikolina.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

Kako kaže voditeljica, u tim trenutcima nisu imale nikoga, a oni najbliži su izdali i nju i njenu kćer.

- Moja kćer i ja smo nakon tragedije doživjele pakao, bile smo zlostavljane i nezaštićene. Nismo imale nimalo empatije od onih koji su nam trebali biti najbliži - rekla je.

Otkrila je i kako su se ona i svekar prije Vidojeve smrti slagali, no sve se promijenilo. Nikolina i Mišo danas nemaju nikakav odnos. Ni malena Sofija Una ne komunicira s djedom i bakom.

- Vidoje posljednjih šest godina nije imao nikakav odnos s ocem, praktički nisu razgovarali. Sad ne komuniciramo uopće, ni njega ni baku ne zanima unuka. Povremeno im pošaljem poruku s novom fotografijom, napišem što se Sofiji Uni novo ili važno dogodilo ili kažem da je bolesna. Nikada ne dobijem odgovor. Kći me je neki dan pitala ima li još uvijek baku i djeda i nisam znala što da joj odgovorim. Ona je previše mala da shvati zašto više ne pripada Beogradu - ispričala je pa otkrila i što se događa s imovinom koju je Vidoje ostavio iza sebe.

Foto: Antonio Ahel/ATAIMages/PIXSELL

- Koliko se u Hrvatskoj sudski procesi brzo odvijaju, toliko su u Srbiji spori. Imam osjećaj da se svi ponašaju kao da nas dvije nikada nismo postojale. Iako sam Vidojevog oca prijavila zbog niza prijetnji, ugrožavanja i drugih prekršaja, još se nije krenulo s mrtve točke. Čak ni imovina nije popisana - otkrila je.

Smrt njenog supruga došla je iznenadno, prije nije imao problema sa zdravljem, a Nikolina nikada nije posumnjala da nešto nije u redu s njim.

- Primjećivala sam da malo teže diše, ali sam to pripisivala nedostatku kondicije. Molila sam ga da ode na pregled, prije toga je par puta bio kod kardiologa i nalazi su bili uredni. Do tragedije je najvjerojatnije dovela neizliječena upala pluća koja je zahvatila srčani mišić i pretpostavljam da je to posljednica korona virusa - govori Nikolina, koja će svog voljenog supruga pamtiti, kako ona kaže, samo po divnim stvarima.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

Pomoć u teškim trenutcima nije dobila ni od svoje obitelji.

- Nažalost, na svoju obitelj nisam mogla previše računati jer je otac Ivan preminuo šest mjeseci prije Vidoja, dok se majka Nada prošlo ljeto, od posljedica stresa, ozbiljno razboljela. Nisam se mogla previše osloniti na nju, kao ni na stariju kći koja se morala vratiti obavezama na fakultetu - rekla je Nikolina.

Sofija Una je zbog svega morala ići i kod psihologa, a sve to teško joj je palo. Nikolina pak kaže da nakon svega više ne može ni plakati, s tugom se nosi na drugačije načine. Svoje emocije čuva za sebe jer njezina kći još uvijek uči od nje.

