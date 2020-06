Pismo Van Gogha i Gauguina o posjeti bordela i umjetnosti prodano za 1.500.000 kuna...

Pismo je kupila u utorak u Parizu Zaklada Vincenta van Gogha i izložit će ga u svom muzeju u Amsterdamu. Umjetnici su napisali to pismo francuskom slikaru Emileu Bernardu krajem 1888.

<p>Pismo koje su napisali <strong>Vincent van Gogh</strong> i <strong>Paul Gauguin</strong>, u kojem opisuju posjete bordelima i govore o budućnosti umjetnosti, prodano je na dražbi za 1.500.000 kuna. </p><p>Pismo je kupila u utorak u Parizu Zaklada Vincenta van Gogha i izložit će ga u svom muzeju u Amsterdamu. Umjetnici su napisali to pismo francuskom slikaru <strong>Emileu Bernardu</strong> krajem 1888. tijekom boravka u francuskom gradu Arlesu, gdje zaklada također ima muzej. </p><p>Pismo, napisano tjedan dana nakon što se Francuz Gauguin pridružio Nizozemcu Van Goghu u njegovoj kući u Arlesu, govori Bernardu o njihovim raspravama o umjetnosti i njihovom radu.</p><p>- Sada nešto što će te zanimati - posjetili smo neke bordele i vjerojatno ćemo tamo često kako bismo radili - stoji u pismu. Zaklada Vincenta van Gogha je priopćila da je to pismo najvažniji dokument van Gogha koji ne posjeduje nijedan muzej te da je to jedino pismo koje je napisao s Gauguinom.</p><p>- Njihov umjetnički dijalog bio je nezaustavljiv tih dana i čak se nastavljao u bordelima i u ovom pismu - navodi zaklada.</p><p>Van Gogh opisuje Gauguina u pismu kao 'neiskvareno stvorenje s instinktima divlje zvijeri. Kod Gauguina krv i seks imaju prednost nad ambicijom.' Gauguin je proveo oko dva mjeseca s Van Goghom u Arlesu, ali se njihov odnos pokvario. Otišao je nakon što je Van Gogh pretrpio živčani slom i odsjekao si dio uha.</p>