Kad je 1988. godine prvi put izvadio putovnicu i rezervirao let za Jugoslaviju, Brad Pitt je imao 24 godine te nekoliko sitnih uloga u “Dallasu” i propalim humorističnim serijama. Za život je zarađivao reklamirajući lanac meksičkih restorana u odijelu maskote, goleme kokoši.

Zato mu se glavna uloga u američko-jugoslavenskoj koprodukciji “Tamna strana sunca” učinila kao životni bingo. Plaća od 1523 dolara na tjedan, sedam tjedana boravka na jadranskoj obali i prilika da na snimanju vozi motocikl dovukli su ga u Dubrovnik i Boku Kotorsku, gdje je redatelj Božidar Nikolić snimao film.

"Otišao sam u Los Angeles na audiciju na kojoj se pojavilo 400 momaka. U užem izboru ostala su dvojica. Agenti su me nagovarali da odaberem drugog momka, ali ja sam se odlučio za Brada Pitta. Kad je saznao da je dobio ulogu, skakao je od sreće", rekao je svojedobno Nikolić za Jutarnji list. Pitt se je brzo spakirao i doletio na Jadran. U filmu je tumačio mladića koji ima rijetku alergiju na sunce pa dobar dio filma glumi u kostimu s fetišističkom kožnom maskom na glavi. Kako je rekao redatelj, Pitt je bio oduševljen jadranskom obalom te je maštao kako bi se tu jednog dana skrasio i kupio si vilu. Oduševilo ga je što je mogao bezbrižno plivati s dupinima. Ti prizori su na kraju i završili u filmu.

"To je bilo sasvim slučajno. Čekali smo da dupini napuste zaljev kraj Boke Kotorske, a u međuvremenu se Pitt htio malo okupati. Doplivao je do dupina, koji ga je snažno perajom udario po tijelu. Zaustavili smo snimanje i pitali ga je li sve u redu, ali inzistirao je da nastavimo snimati. Nastavio je plivati s dupinima i to su na kraju bili najljepši kadrovi u filmu", rekao je Andy Horton, scenarist filma. No nije sve prošlo bez incidenata. Pitt je dvaput zamalo dobio batine. Prvi put za potrebe filma kad njegova junaka napadne nekoliko Crnogoraca i premlati zato što je štitio djevojku. Drugi put su stvari pošle krivo za stvarno.

"Pitt i jedan američki kolega imali su nekoliko dana slobodno i otišli su u Dubrovnik. Nakon jedne noći panično me je nazvao iz Dubrovnika da dođem po njega. On i prijatelj zakačili su se u nekom baru s lokalnim mladićima te pukom srećom izbjegli batine i noćenje u policiji. Bio sam izvan sebe od bijesa, ali to je još više učvrstilo naše prijateljstvo", govorio je Nikolić. Pitt je poslije za američke magazine ispričao kako je već tada osjetio napetost među narodima u tadašnjoj Jugoslaviji. "I na setu sam osjetio da nešto nije u redu. Stalno su glasno raspravljali i svađali se. Mogao sam opipati mržnju", govorio je Pitt, koji je tog ljeta zadovoljan otišao s Jadrana. Nekoliko godina poslije ponovno je posjetio redatelja Nikolića u Beogradu.

- Bio je 1991. godine u Budimpešti gdje se pokušavao pomiriti s tadašnjom djevojkom, ali nije mu uspjelo. Nazvao me je te pitao može li doći na nekoliko dana do mene u Beograd i ja sam ga ugostio. Vodio sam ga da gleda utakmicu tadašnjeg Kupa prvaka između Crvene zvezde i Bayerna - opisao je Nikolić kako je Pitt uživo gledao majstorije Roberta Prosinečkog koji je tada igrao za Zvezdu. Nakon što je otišao iz Jugoslavije dobio je prvu veću glumačku priliku u “Thelmi i Louise” Ridleya Scotta i njegova je karijera ubrzo procvjetala.

Film “Tamna strana sunca”, u kojem je Pittu partnerica bila Milena Dravić, nikad nije igrao u kinima u bivšoj državi. Iako su producenti tvrdili kako film nije dovršen zbog ratnih okolnosti, vjerojatno je pravi razlog taj što je bio prilično dosadan. Redatelj je skrpao film 1997. godine kad se, na valu Pittove slave, pojavio u videodistribuciji, a danas ga se može pogledati na YouTubeu. Nije samo Brad Pitt upao u probleme u Dubrovniku. Woody Harrelson ondje je 1996. godine boravio tijekom snimanja filma “Dobrodošli u Sarajevo” Michaela Winterbottoma. Poslije je priznao kako je zbilja imao sreće i izbjegao makljažu.

"Sprijateljio sam se s pogrešnim djevojkama na plaži, a to se nije baš svidjelo lokalnim momcima. Silazili su s brda. Izgledali su kao najopakiji razbijači koje sam ikad vidio u životu. Spuštali su se kao nekakva hrvatska džudo banda koja me želi ubiti jer sam bio s tim superzgodnim curama. Bili su me spremni rastrgati i bilo je napeto za poludjeti. A onda me je jedan od tih momaka prepoznao kao lika iz TV serije ‘Kafić Uzdravlje’ i na kraju smo zajedno otišli na piće. Kunem se, da nisam nastupao u toj seriji, poginuo bih baš na toj plaži u Hrvatskoj", rekao je Woody Harrelson za Playboy.

Poslije je opet došao u Hrvatsku 2006. godine, sa svojim velikim prijateljem Owenom Wilsonom, na Libertas film festival. Owen Wilson je tada od svojih asistenata tražio da mu nabave nogometnu loptu, ali zbog praznika sve su trgovine bile zatvorene. Wilson i Harrelson su tada vidjeli neke dečke kako igraju nogomet na cesti pa su im se pridružili i na kraju dobili loptu kao uspomenu na boravak u Hrvatskoj. Velike holivudske zvijezde kroz Hrvatsku su prolazile u svojim jurilicama na turneji Gumball relija. Krenuli bi iz Londona te onda kroz Francusku i Italiju došli do Zagreba, pa nastavili svoj put do Istanbula. Jedan od redovitih sudionika te utrke je i kultni redatelj Quentin Tarantino. Djelatnik benzinske crpke u okolici Zadra rekao je kako mu se tijekom utrke čudan automobil zaustavio na crpki. Vozač je izašao natočiti gorivo. Radnicima na crpki učinio se poznatim.

"Dugo ga nigdje nismo mogli smjestiti i onda ga je netko prepoznao kao redatelja ‘Paklenog šunda’. Odmah smo se fotografirali s njim", rekao je radnik. Druga holivudska zvijezda Nicolas Cage u Istri je boravio na jedan dan 2009. godine. U Parku prirode Kamenjak snimao je film “Season of the Witch”. Fotoreporteri su ga snimili dok je na proćelavu glavu stavljao dugokosu periku. To se Cageu baš nije svidjelo pa je tražio da ih se otjera. Kevin Spacey, zvijezda filmova “Privedite osumnjičene”, “Vrtlog života” i TV serije “Kuća od karata”, boravio je na Hvaru 2008. Nakon posjeta Sarajevu i Dubrovniku, Spacey je u društvu nekoliko muškaraca nastavio tulumariti i na Hvaru. Nakon nekoliko pića glumac je s društvom nastavio zabavu u diskoteci Veneranda. Ondje su stigli oko 2 ujutro. Svi su bili pripiti. Sjeli su u VIP dio i nastavili “rundanje” s viski kolama.

Odjednom se muškarac iz društva dignuo sa svojeg mjesta, skinuo kratke hlače i gaćice te se bacio Kevinu u krilo. Muškarčeva gola stražnjica bilo je točno ispred Kevinove glave. Holivudski glumac nije se bunio zbog ponašanja svog prijatelja, nego se odmah uključio u novonastalu igru koju je vidjelo pola diskoteke. Još mu je malo povukao gaćice prema dolje i nekoliko ga puta pljesnuo po stražnjici. Cijelo društvo se smijalo. Glumac i društvo su krenuli u hotel u zoru, ali nisu imali dovoljno novca da plate račun od oko 2500 kuna za sve što su popili te večeri.

Konobar je išao sa Spaceyem do bankomata po novac, ali ni tamo glumac nije imao dovoljno. Tada je konobara zatražio da ode s njim do hotela, gdje je konačno oko 8 ujutro platio račun. Zvijezda “Kućanica” Eva Longoria 2010. godine turistički je obilazila hrvatsku obalu s tadašnjim suprugom, francuskim košarkašem Tonyjem Parkerom. Jedne večeri slavni par pojavio se u šibenskoj Hitnoj pomoći. Tony Parker pao je na brodu dok se s bratom nadmetao u glupiranju. Dan nakon godišnjice braka na jahti su slavili rođendan jednog od Tonyjeve braće. Rasjekao je bradu i trebalo mu je šivanje. U šibenskoj su bolnici svojim dolaskom ugodno iznenadili pacijente i doktore. Tony je tri šava podnio bez ikakvih problema i bio je jako dobro raspoložen.

Nakon dugotrajnog zahvaljivanja bračni par je platio račun i vratio se na rođendansku zabavu. Longoria je poslije na društvenim mrežama hvalila hrvatske liječnike i prelijepu obalu. U Zagrebu su 1990. godine boravili Richard Dreyfuss, Spielbergov stalni glumac iz “Ralja” i “Bliskih susreta treće vrste”. S britanskim dramaturgom i redateljem Tomom Stoppardom snimao je adaptaciju Hamleta “Rosencrantz i Guildenstern su mrtvi”. Uloge Rosencrantza i Guildensterna glumila su dvojica tada malo poznatih britanskih glumaca Gary Oldman i Tim Roth. Glumci su svakodnevno boravili u maksimirskoj šumi gdje se snimala većina prizora na otvorenome. Ova uloga je obojici otvorila vrata Hollywooda.

S njima je glumio i Iain Glen, škotski glumac koji se dvadesetak godina poslije vratio u Hrvatsku s novim projektom, popularnom TV serijom “Igra prijestolja”. U njoj glumi Joraha Mormonta, savjetnika Daenerys Targaryen. Tijekom lanjskog snimanja u Splitu i okolici Glen je priredio iznenađenje na vjenčanju mladog para u Splitu. Jednostavno se ušetao u restoran gdje je bila svadbena proslava i pridružio se svatovima. Velški glumac John Rhys-Davis, poznat po ulozi patuljka Gimlija u “Gospodaru prstenova”, u Istri je 2002. godine snimao TV seriju “Žena mušketir”.

Na njega je pala teška drvena kulisa i glumac se ozbiljno ozlijedio i završio u bolnici. Poslije je tužio producente i tražio odštetu. Na ovim prostorima započelo je i nekoliko velikih glumačkih romansi. Britanski glumci Kenneth Branagh i Emma Thompson su 1987. godine došli u Hrvatsku snimati seriju “Fortunes of war”, o bračnom paru iz Engleske koji živi u Rumunjskoj u praskozorje Drugog svjetskog rata. Njih dvoje su i u stvarnom životu započeli vezu na snimanju te su nakon toga glumili u nekoliko zajedničkih filmova. Iako se njihov brak smatrao jednim od stabilnijih, sredinom devedesetih su se ipak rastali.

Još jedan glumački par započeo je ljubavnu vezu u Hrvatskoj. Jeff Goldblum i Geena Davis u Samoboru su 1985. godine snimali “Transylvaniju 6-5000”, parodiju na filmove o Drakuli i Frankensteinu. Samobor i okolica poslužili su kao zamjena za Drakulinu rodnu Transilvaniju. Goldblum i Davis poslije su se vjenčali, glumili zajedno u “Muhi” i “Zemljanke su lake” te se rastali 1990. godine.