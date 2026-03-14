'Pizzeria Da Michele poznata je zbog Julie Roberts'. Ne, nije...

Izlet u Trst sjajna je ideja, tako je to gotovo od davnina. Restorani i kafići s laganim zalogajima i vrhunskim vinom nalaze se posvuda, osjećate se kao da vam neki glas govori “dođite, dođite”... I dođeš, oduševiš se vinom, nekim zalogajčićem, pa nastaviš dalje. Ovaj naš “regionalni” jezik čuje se na svakom koraku. Mislim pritom na hrvatski, onaj “malo tvrđi” hrvatski, slovenski, srpski... Prevladava to vikendom, posebice u trgovinama, spomenutim gostionicama i restoranima, a nešto manje u muzejima i galerijama.