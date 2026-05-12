Pojas Gaze je zemaljski pakao prema kojemu onaj Danteov izgleda kao hotel Esplanade
PET DRŽAVA GA BOJKOTIRA PLUS+
Pjesma kao krinka za političke igre: Što se zbiva na Eurosongu?
Čitanje članka: 3 min
Ono što se ove godine zbiva u i oko Eurosonga nismo vidjeli nikad u 70 godina povijesti tog natjecanja, za koje se svi pravimo da nam nije važno a onda ga ne propuštamo. Pjesmu Eurovizije bojkotira, naime, čak pet država: Španjolska, Irska, Nizozemska, Slovenija i Island. Motiv odustajanja je izraelski nastup na Eurosongu, odnosno, izraelski rat u Gazi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku