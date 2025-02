Pjevač (83): Kada vodim ljubav, volim slušati svoje uspješnice...

Američki kantautor Ronald Isley, jedan od članova poznate glazbene grupe 'The Isley Brothers', otkrio je svoj popis pjesama koje mu se čine kao savršenima za Dan zaljubljenih, navodi TMZ.

Pjevač je otkrio kako su Sade i Beyonce odlični izvođači za prepuštanje strastima, ali ono što on i supruga prakticiraju u svojoj spavaćoj sobi su pjesme njegove grupe.

Priznao je kako su pjesme 'Between the Sheets' i 'Contagious' odlične za podizanje strasti između njega i supruge.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Podsjetimo, The Isley Brothers su legendarna američka glazbena grupa čija karijera traje više od sedam desetljeća. Osnovani su 1954. godine u Cincinnatiju, Ohio, a poznati su po svojoj sposobnosti prilagodbe različitim glazbenim žanrovima, uključujući R&B, soul, funk, rock i disco.

Njihov prvi veliki hit bio je 'Shout' (1959.), energična pjesma koja je postala klasik.

Slijedili su uspjesi s pjesmama kao što su 'Twist and Shout' (1962.), koju su kasnije proslavili i The Beatles, te 'This Old Heart of Mine (Is Weak for You)' iz 1966. u suradnji s Motownom.

Pravu transformaciju doživjeli su početkom 70-ih s albumom '3 + 3' (1973.), koji je donio hitove poput 'That Lady' i 'Summer Breeze'.

Tijekom tog razdoblja, njihova fuzija funka i rocka, uz upečatljivu gitaru Ernieja Isleya, učvrstila je njihovo mjesto u glazbenoj povijesti.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Među ostalim nezaboravnim hitovima su 'Fight the Power' (1975.), 'Between the Sheets' (1983.) i 'For the Love of You' (1975.). Njihov utjecaj osjeća se i danas, osobito u hip-hop glazbi, gdje su njihove pjesme često korištene kao glazbeni uzorci.

The Isley Brothers primljeni su u Rock and Roll Hall of Fame 1992. godine.

Ronald se ženio tri puta. S Margret Tinsley oženio se 1960., a devet godina kasnije dobili su kćer Trenishu Isley. Pjevač se zatim 1993. oženio s pjevačicom Angelom Winbush, a 2002. odlučili su krenuti svatko svojim putem.

'Treću sreću' pronašao je u pjevačici Kandy Johnsona, a sin Ronald Isley Jr., stigao im je u prosincu 2006. godine. Iste godine pjevač se suočio s optužbama za utaju poreza pa je služio i zatvorsku kaznu.