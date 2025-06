Pjevač Alen Đuras uplovio u bračnu luku sa svojom Anom: Kum Matija Cvek je i zapjevao

Pjevač Alen Đuras (32) i voditeljica Lota Ana Klaudija Štilinović (31) izrekli su sudbonosno "da" usred prirode, na bajkovitom imanju kraj Zaprešića, okruženi ljudima koje najviše vole, u ambijentu prepunom emocija. Sve je bilo baš kako su si zamislili – opušteno, veselo i toplo. Organizaciju su preuzeli sami, bez puno natezanja, a oboje su htjeli isto: jednostavan dan s dragim ljudima, bez pompe.

Foto: Instagram

Alen je bio zadužen za tehnički dio - glazbu, rasvjetu, raspored dok je Ana preuzela estetiku i dekoraciju.

Foto: Instagram

- Ispalo je puno lakše nego što smo mislili jer smo se oko svega slagali bez puno rasprava. Oko lokacije smo se odmah složili jer su nas priroda, mir i zelenilo podsjetili na naš prvi poljubac i zaruke. Imali smo osjećaj kao da se krug zatvara i da je to mjesto stvoreno baš za nas - kazao je Alen za Gloriju.

Foto: Instagram

Za kumove su odabrali ljude koji im stvarno znače, dugogodišnje prijatelje Matiju Cveka i Shelby Bollinger.

- Znaju nas u dušu i bilo je potpuno prirodno da baš oni stoje uz nas na taj dan. Njihova podrška i prijateljstvo neprocjenjivi su i nezamjenjivi - rekla je Ana Klaudija.

Foto: Instagram

Upoznali su se na hodnicima HRT-a - ona je došla na audiciju, on je bio mentor u “Zvijezde pjevaju”. Nakon par mjeseci, Alen ju je pozvao na kavu i eto ih danas. Skupa su dvije godine, a brzo su odlučili i živjeti zajedno.

Foto: Instagram

- Uvijek su mi prijatelji govorili da ću osjetiti trenutak kada naiđe ona prava i nikada mi nije bilo jasno o čemu pričaju. Sve dok nisam upoznao nju. Mislio sam da se veza gradi i da taj trenutak dolazi nakon nekog vremena. Sve dok se nije dogodio prvi susret s Anom. Pamtim osjećaj s našeg prvog spoja, kada sam je vidio kako silazi iz tramvaja. Osmjehnula mi se, trnci su me prošli. Ubrzo smo počeli živjeti zajedno i odmah sam shvatio da s njom želim provesti život. Više sam puta, kada bismo pripremali večeru, imao poriv da kleknem pred nju i zaprosim je, ali htio sam da to bude ipak posebniji trenutak. Jednog dana nakon kina predložio sam joj da odemo na Sljeme. Tamo smo se prvi put poljubili, često odlazimo do Planinarskog doma Grafičar, a kada padne mrak, ondje je posebna čarolija. Bio je običan radni dan i ništa nije očekivala. Šetali smo oko jedanaest sati uvečer Sljemenom, kleknuo sam i izvadio prsten - prisjetio se Alen romantične prosidbe.