Pjevač grupe Dalmatino prvi put progovorio o požaru na svome automobilu: 'To sam vidio...'

To je prvo jedan prastari automobil, koji je 2008. godište. Znači, ja sam prvo zamislio da me je netko zamijenio za nekoga. A onda normalno, stvori ti se 100 upitnika poviše glave i dođeš u policiju i vidiš snimku jer je u podrumu gdje je auto bilo parkirano kamera, rekao je Ivo Jagnjić (61) za IN Magazin.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Pjevaču grupe Dalmatino sredinom travnja izgorio je u Splitu automobil marke Smart. Očevidom je tada utvrđeno kako je uzrok tehnički kvar, a sad je prvi put nakon toga incidenta kazao kako je automobil planuo iz čista mira.

- To je vidljivo na snimci. Greška neka na instalacijama. To sam vidio na svoje oči. Da nisam vidio i dan danas bi mi bio upitnik poviše glave - zaključio je Ivo.

Požar je buknuo oko šest sati ujutro, a pjevačev auto je u potpunosti izgorio. Uz njega su u požaru oštećena još četiri automobila.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Dalmatino je pop sastav koji čine Ivo Jagnjić i Zdravko Sunara. Već više od dva desetljeća zabavljaju publiku, a kako su nam jednom prilikom rekli, vrijedilo je čekati za uspjeh. Svoj su prvi singl izbacili 1998. godine, a kako govore, tek su u posljednje dvije godine postali popularniji.